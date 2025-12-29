УВЕР ЙОГЫН

Шкешотан маяк

Курыкмарий районышто Юл эҥерыште ыресым шогалтеныт.

«Паллада» парус клубын вӱд базыштыже, Юл эҥерын затонжо дене ушнымо проливын сернерыштыже тудым ужаш лиеш. Вержым амал деч посна огыл ойырен налыныт. Кеҥежым тушто кугу судно, яхте, пуш-влак ийын эртат, клубын рвезыже-влак тренировкым эртарат. «Святой Косма» парусник дене мӱндыр походлашкат лач тышечынак тарванат. Телым колызо-влак коштыт.

Клубын еҥже-влакын палемдымышт почеш, ты ырес духовный символ веле огыл, Юл дене коштшо-влаклан шкешотан маяк лиеш.

Фотом «Козьмодемьянск. Новости города» воткыл лаштык гыч налме.

