Лӱмгече
Шкенан ыштыме ӱшанлырак
Марий Эл вуйлатыше «Копир» завод» АО-н пашаче ешыжым 60 ияш лӱмгече дене саламлен.
Пайремле вашлиймаш Козьмодемьянск оласе Я.Эшпай лӱмеш калык тӱвыра рӱдерыште эртен. Регион вуйлатыше Юрий Зайцев предприятийын продукцийже Российысе автогигант-влаклан – а тушко ГАЗ, КамАЗ, Урал, ПАЗ да моло пурат – кӱлмым палемден. Тудо элыштына электросоединительым ыштен лукшо ик тӱҥ предприятийлан шотлалтеш, тыгак автотрактор электрооборудованийлан устройство ден комплектлам ямдыла.
«Тендан продукцийда – качестве да ӱшанлык эталон. Заводышто вес элла гыч кондымым алмаштымашке виктаралтше кугу инвестиций проект илышыш пурталтеш. Тидыже элналан технологий могырым эрыкан улмашке шуаш полша – лач тыгай задачым шынден ончыланна Россий Федерацийын президентше Владимир Владимирович Путин. Предприятийын пашаче ешыже тыршен ыштымылан тауштем. Тыршымаш кызыт элналан поснак кӱлеш. Сандене ты пашаште тыланда сеҥымашым, куатым да ӱшаным тыланем», – каласен Юрий Зайцев.
Тудо тыгак палемден: Марий Эл правительстве заводлан чыла велымат полша – оборудованийым налаш субсидий ден лизинг ойыралтыт, «Пайдале да таҥасен кертше экономике» нацпроект почеш йӧн ышталтеш.
«Копир» завод» АО-н генеральный директоржо Сергей Кузин республик вуйлатышылан тауштен да ӱшандарен: завод ончыкыжат производство куатым кушташ да регионым вияҥдымашке надырым пышташ тӱҥалеш.
Заводын пашаеҥже-влаклан, тидын шотыштак генеральный директорын алмаштышыже Илья Микушовлан, республикын да правительствын наградыштым пуымо. Мучаште Юрий Зайцев, предприятийын пашаче ешыжлан манын, Сергей Кузинлан шарнымашан пӧлекым, рӱдоланан ик рӱдӧ вержым ончыктыман сӱретым, кучыктен.
Юрий ИСАКОВ ямдылен.
Снимкылаште: Юрий Зайцев Илья Микушовлан наградым кучыктен.
Денис Речкинын фотожо.