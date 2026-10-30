Вашлиймаш
«Шкан корным ойырен налме арня»
Ты арня дене келшышын, «Мариэнергон» специалистше-влак Йошкар-Оласе технологий колледжыште «Электровийым ситарымаш» специальность дене тунемше студент-влак дене вашлийыныт.
Вашлиймаш каласкалыме семын огыл, а мутланыме семын эртен. Энергетик-влак республикысе тӱҥ электросеть компанийын пашаж дене палдареныт, могай специальность дене пашаеҥ кӱлмӧ да пашаш пураш могай йӧн улмо нерген мутым тарватеныт.
Профессионально вияҥме ончыкылыклан, самырык специалист-влак шотышто могай социальный программе да льгот улмылан кугу тӱткыш ойыралтын. Студент-влак тыгак производство практикым да стажировкым эртыме, а кеҥежым студент отрядыште пашам ыштыме нерген пален налыныт.
Колледжын преподавательже-влак отрасльлан ончыкылык специалист-влакым ямдылымашке кугу надырым пыштымылан энергетик-влаклан тауштеныт.
«Мариэнерго» филиал республикысе кыдалаш профессионал образований учрежденийла дене пеҥгыде кылым кучен шога. Тыгай вашлиймаш деч вара студент-влак электросеть комплексыште пашам ыштыме, профессионально кушкаш йӧн улмо нерген пален налыт да ончыкылык паша вер шотышто раш корным ойырат. Компаний тидын негызешак производство задачым рашемден да кадр резервым ямдылаш тӱҥалын кертеш», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: студент-влак дене вашлийме.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.