Шижыда, шошо лишемеш!

Маргарита Иванова

Тугеже у тургымлан пижынак ямдылалташ жап шуын.

Сад-пакчазе-влак южо пеледыш ден пакчасаска нӧшмым январь-февральыштак ӱденыт да нӧргӧ озымым эсогыл посна йоҥгытыш кусарен шынденыт. Но шуко кушкыл росотам лачшымак март гыч ямдылаш тӱҥалыт.

Иктышт тиде сомылым тылзе календарьым шотыш налын шуктат, весышт – пӱртӱсым, кумшышт – опытым… Тӱҥалше сад-пакчазе гына, кудыжлан эҥерташ маншыла, кидым кок велыш шаралта да йодеш: «Кушкыл ден Тылзе коклаште могай кыл лийын кертеш?»

Кушкылын атыланымыже, эсогыл лектышыже Тылзын фазыже да верланымыж дене чак кылдалтын, маныт опытан сад-пакчазе-шамыч.

Кушшо Тылзыште лектышым мланде ӱмбалне пуышо салат, шпинат, ковышта, томат, баклажан, пурыс да пеледыш гай кушкыл нӧшмым ӱдаш эн келшен толшеш. Тиде жапыште нуно эн сайын атыланат.

Катлыше Тылзыште вожсаскам: кешырым, йошкарушменым, редисым, пареҥгым – шындаш шотлан толеш, молан манаш гын тиде жапыште кушкылын чыла куатше мланде йымалнысе ужашыш кусна.

У Тылзе да тичмаш Тылзыште кушкылым лучо кум кече йӧршын тургыжландараш огыл. Тиде жапыште сад-пакчаште пайдаланыме ӱзгар ден нӧшмым ӱдаш келшыше мландым ямдылаш лиеш.

Тылзын фазыже:

кушшо Тылзе – 1-2, 21-31 март

тичмаш Тылзе – 3 март

катлыше Тылзе – 4-17 март

у Тылзе – 19 март

Эҥерташ йӧнанрак лийже манын, мартыште тылзе календарь почеш шотыш налаш темлыме кече-влакым палемдена.

Эн сай кече: 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27. Тиде жапыште кушкыл нӧшмым ӱдаш, росотам кусарен шындаш, моло кугу пашам шукташ эн келшен толеш.

Сай кече: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 30, 31.

Тыглай кече: 1, 2, 15, 16, 28, 29. Но нӧшмым ӱдаш, кушкылым шындаш да кусарен шындаш огеш темлалт.

Неле кече: 2-4, 18-20. Кушкыллан шӱлалташ йӧным ыштыза, шкежат каналтыза.

Нӧшмым ӱдаш эн келшыше кече:

томатым — 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27;

киярым — 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27;

ковыштам — 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 26, 27;

пурысым — 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27;

баклажаным — 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27;

вожсаскам — 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27;

шоганым — 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 26, 27;

чеснокым — 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27;

йӧршудым (ужаргылан) — 7, 8, 9, 21, 22, 26, 27.

Пеледышым шындаш эн келшыше кече:

икияшым — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 26, 27, 30, 31;

шукияшым — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 26, 27, 30, 31;

шоганан ден вожаным — 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22.

Эн келшыдыме кече:

нӧшмым ӱдаш, кушкылым шындаш, чыла кугу пашам шукташ – 2, 3, 4, 18, 19, 20.

Тылзе календарь – сад-пакчазын полышкалышыже-влак кокла гыч иктыже. Чапле лектышым налаш манын, тидымат ида мондо:

  • сай качестван нӧшмым налза;
  • росотам келшыше температуран да волгыдылыкан верыште ончен куштыза;
  • шындыме схеме ден кушкыл коклам шотыш налза;
  • вӱд ден ӱяҥдышым жапыштыже шавыза;
  • кушкылым чер деч аралыза.

Маргарита ИВАНОВА ямдылен.

Авторын фотожо.

