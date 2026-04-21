ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шинчымашым тергыме жап

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

 

Элыштына верланыше школлаште Россий кӱкшытан тергыме паша (ВПР) тӱҥалын.

Марий Элыште 233 тунемме верыштыже шинчымашым 4-8-ше да 10-шо класслаш коштшо-влак тергат. ВПР-ын обязательный предметшылан руш йылме ден математике шотлалтыт. Моло предметым федеральный организатор ойыра.

Тергыме пашам йоча ик але кок урок жапыште ыштен шуктышаш. 7-ше да 8-ше класслаште математике да физике дене ВПР келгемдыме кӱкшытан лийын кертеш.

Тергымаш 20 май марте шуйна.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

