Шинчымашым тергыме йӧн

Юрий Исаков

Энергокружок

Шинчымашым тергыме йӧн

«Россеть» группын эртарыме «Энергомарафон» дене келшышын, «Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влак Йошкар-Оласе 30-шо номеран кыдалаш школ гыч тунемше-влакым квизыш чумыреныт.

Кандашымше ден индешымше класслаште тунемше-влаклан энергокружокышто налме шинчымаш почеш физике дене йодышлам ямдыленыт. Нуно тыгак кроссвордым решатленыт, энергетике отрасль да тудын историйже дене кылдалтше йодышлан вашештеныт. Квиз (але викторине) тунемше-влакын чонешышт поро шижмашым коден, мучаште нунылан  пӧлекым кучыктеныт.

«Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов палемден: «Ме школ-влак дене кылым кучымо тӱрлӧ йӧнлан эҥертена. Тӱҥжӧ – занятий-влак оҥай да шарналтше лийышт, а энергокружокыш коштшо-влак ончыкыжо энергетик профессийым ойырен налышт».

Ушештарена, энергокружок – тунемше-влаклан профессийым ойырен налаш полшышо проект. «Россеть» компанийын илышыш пуртен толмо ты проект физикым келгынрак тунеммашке виктаралтын. Ӱдыр-рвезе-влак электроэнергетике нерген шинчымашым ешартыш занятийлаште налыт, лекцийлашке коштыт, энергетик паша дене палыме лийыт. Нунылан энергообъектлашке экскурсий, мастер-класс, электролӱдыкшыдымылык урок да моло мероприятий эртаралтыт. Тунемме идалык мучаште курсым сайын эртыме нерген свидетельстве пуалтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: энергокружокышто квиз эрта.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

