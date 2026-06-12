Форум
Тӱҥалтыш сай – авалтыман
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын Самырык-влак советшын еҥже-влак самырык-влакын «Стратегий резерв – 2026» профсоюз форумыштын регионысо йыжыҥыштыже лийыныт.
Форум жапыште эксперт-влак организацийлаште кучылталтше социальный программылам каҥашаш да опыт дене палдараш йӧным пуэныт, социальный партнёр кыл шотышто лекцийым да практике занятийым, тыгак профсоюз паша дене тематике почеш квизым эртареныт.
Пашам аралымым виктарыме системым ыштымаште да пашам ыштыше самырык-влак коклаште лӱдыкшыдымылык культурым кугемден толмаште профкомын вержылан посна тӱткыш ойыралтын.
Форумым иктешлыме годым пашаче коллективла дене кылым саемдыме шотышто темлымашым пуртымо да профсоюз толкыным умбакыже вияҥден толмо планым палемдыме.
«Мариэнергон» специалистше-влакын республик форумышто участвоватлымышт профсоюз пашаште самырык-влакын верыштым пеҥгыдемдымашке, пашаеҥ-влаклан профессионально кушкашышт йӧным ыштымашке да самырык-влакын тӱҥалтышыштым авалтымашке виктаралтын ыле», – каласен «Мариэнергон» профсоюз организацийжын председательже Ольга Колтыгина.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: самырык-влакын профсоюз форумышкышт погынышо-влак.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.