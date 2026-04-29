Шинчымашым тергаш да канаш ямде улына

Марий Эл выпускник-влаклан кугыжаныш экзаменым да тазалыкым пеҥгыдемдыме кеҥежымсе кампанийым эртараш ямде.
РФ правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Чернышенкон вуйлатымыж почеш эртыше совещаний нине да тыгак 2026 ийыште тунемме верлам чоҥымо да капитально олмыктымо йодыш-влаклан пӧлеклалтше лийын. Каҥашымашке видеоконференций йӧн дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев ушнен.
«Тенийысе кампанийын тӱҥ задачыже – йоча-влаклан канашышт йӧнан да лӱдыкшыдымӧ условийым ышташ. Тазалыкым пеҥгыдемдыме кампанийыш 40 тӱжем утла организацийым ушаш, тыге 6 миллион наре икшывым авалташ палемдыме», – каласен Дмитрий Чернышенко.
Марий Элыште йоча-влаклан канаш 205 организаций ямде: чумыр налмаште тений кеҥеж жапыште тушто 26 тӱжем утла икшыве (7-18 ияш-влак) тазалыкым пеҥыдемдаш тӱҥалеш. Тидлан тений 191 миллион теҥгем ойырымо.
«РФ субъектлаште 2030 ий марте йоча каныш дене кылдалтше объектлам олмыктымо да чоҥымо» программе кышкарыште республикыште инфраструктурым уэмдыме паша ышталтеш:
– 2024-2025 ийлаште «Лесная сказка» эмлалтме да тазалыкым пеҥгыдемдыме комплексын пищеблокшым, Дубинин лӱмеш лагерьын медпунктшым капитально олмыктымо;
– 2025 ийыште «Радужный» рӱдерыште кок илыме корпусым (500 йочалан) чоҥымо. Тений тиде рӱдерыште кочмывер ден медпунктым олмыктат; – –
– «Сосновая роща» базыште кок модульный илыме корпусым (98 вераным) ыштат. Ты пашалан федеральный бюджет гыч 106 миллион теҥгем ойырымо.
1 июнь гыч 9 июль марте республикысе общеобразовательный организацийлаште 9-ше да 11-ше класслам тунем пытарыше 10 тӱжем утла ӱдыр-рвезылан Кугыжаныш иктешлыше аттестаций эрта. Экзаменлан 103 пунктым ыштыме. Регионысо выпускник-влак кокла гыч 41 процентше ЕГЭ-лан профилян математикым да естественно-научный предметлам ойырен (план почеш 33 процент лийшаш ыле). 2025 ий гыч экзаменым эртарымым видео полшымо дене эскерымашке ача-ава общественность гыч еҥ-влакым ушаш тӱҥалме.
«Молодёжь да йоча-влак», «Еш» нацпроект-влак почеш тений республикыште образовательный организацийын 27 оралтыжым капитально олмыкташ палемдыме. Йошкар-Оласе 9А микрорайонышто школ чоҥалтеш.
«Профессионалитет» регионысо да «Молодёжь да йоча-влак» проект-влак почеш 2026 ийыштак кыдалаш профессионал образованийым пуымо тӧнеж-влакын ныл оралтыштым капитально олмыктат. Тидлан 425 миллион теҥгем ойырымо.
Дмитрий Чернышенко регионлам вуйлатыше-влакым инфраструктур объектлам олмыктымо да чоҥымо пашам, йоча-влакын канышышт да СВО-н участникше-шамычын икшывышт дене кылдалтше йодышлам контрольышто кучаш йодын.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.