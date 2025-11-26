Шинчымашым погаш – Москошко

Александр Смирнов Москвашке Владимир Якушевын «Российын лидерже-влак. Политике» конкурсын финалистше-влак дене вашлиймашкыже миен.
Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов «Российын лидерже-влак. Политике» конкурсыш ушнен. Проектын кышкарыштыже тудым РФ Федеральный Погынымашын Федераций Советшын председательжын икымше алмаштышыже, «Единый Россий» партийын генеральный советшын секретарьже Владимир Якушев туныктен, да землякна финалист-влак коклашке логалын.
Участник-шамыч наставникышт дене пырля кадр резервым чумырымо, калыкын наказшым партийын у программышкыже погымо, тыгак сайлыше-влак дене пашам ыштыме радам нерген мутланеныт.
«Тиде конкурс виктарен моштышо еҥ-влакым ойырен налаш, политике сферлан кадрым кычал мумо да туныктымо шотышто системный пашам радамыш пурташ, тыгак шкем ончыкташ, у кылым ышташ полша», – практикын кӱлешлыкшым палемден Владимир Якушев.
Спикер калык программым илышыш пуртымо радамымат лончылен.
«Идалык тӱҥалтыште тудын положенийже-влакым мынярак шуктымына дене палдарена. Тидым у наказым элна мучко погымо паша дене пырля шуктена», – умылтарен Владимир Якушев.
Александр Смирнов вашлиймашым пайдале семын аклен.
«Профессийыште вияҥаш, Владимир Якушев гай опытан наставник-шамыч дене вашла мутланен, федерал повесткым келгынрак умылаш да оҥай практикым кӱсынлаш сай йӧн. Тыгак Марий Элнан опытшым Россий кӱкшытыштӧ каласкалымем, шочмо кундемнам вияҥдаш келшыше шинчымашым налмем шергакан», – шонымашыж дене палдарен депутат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.