КУЧЕМЫШТЕ

Шинчымашым погаш – Москошко

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 22 гана онченыт

Александр Смирнов Москвашке Владимир Якушевын «Российын лидерже-влак. Политике» конкурсын финалистше-влак дене вашлиймашкыже миен. 

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов «Российын лидерже-влак. Политике» конкурсыш ушнен. Проектын кышкарыштыже тудым РФ Федеральный Погынымашын Федераций Советшын председательжын икымше алмаштышыже, «Единый Россий» партийын генеральный советшын секретарьже Владимир Якушев туныктен, да землякна финалист-влак коклашке логалын.

Участник-шамыч наставникышт дене пырля кадр резервым чумырымо, калыкын наказшым партийын у программышкыже погымо, тыгак сайлыше-влак дене пашам ыштыме радам нерген мутланеныт.

«Тиде конкурс виктарен моштышо еҥ-влакым ойырен налаш, политике сферлан кадрым кычал мумо да туныктымо шотышто системный пашам радамыш пурташ, тыгак шкем ончыкташ, у кылым ышташ полша», – практикын кӱлешлыкшым палемден Владимир Якушев.

Спикер калык программым илышыш пуртымо радамымат лончылен.

«Идалык тӱҥалтыште тудын положенийже-влакым мынярак шуктымына дене палдарена. Тидым у наказым элна мучко погымо паша дене пырля шуктена», – умылтарен Владимир Якушев.

Александр Смирнов вашлиймашым пайдале семын аклен.

«Профессийыште вияҥаш, Владимир Якушев гай опытан наставник-шамыч дене вашла мутланен, федерал повесткым келгынрак умылаш да оҥай практикым кӱсынлаш сай йӧн. Тыгак Марий Элнан опытшым Россий кӱкшытыштӧ каласкалымем, шочмо кундемнам вияҥдаш келшыше шинчымашым налмем шергакан», – шонымашыж дене палдарен депутат.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

 

 

 

 

 

 

КУЧЕМЫШТЕ

КУЧЕМЫШТЕ

КУЧЕМЫШТЕ ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

