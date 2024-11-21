ОБРАЗОВАНИЙ

Шинчымашым ончыктымо жап

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

Республикысе общеобразовательный организацийлаште школышто тунемше-влаклан Россий кӱкыштан олимпиадын регионысо йыжыҥже эрта.

Тидын деч ончыч тудын участникше-влак школысо этапыште куд предмет – физике, математике, химий, биологий, астрономий да информатике – дене шинчымашым тергеныт. Тудыжо «Сириус» тунемме рӱдерын «Сириус.Курс-влак» технологий платформышто эртен.

Олимпиадын регионысо йыжыҥже 7 ноябрьыште тӱҥалын да 11 декабрь марте шуйна. 7-11-ше классыште тунемше-влак чумыр налмаште 19 общеобразовательный предметым палымыштым ончыктат.

Г.Кожевникова

Фотом Советский районысо образований пӧлкан сайтше гыч налме

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