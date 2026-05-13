«Шинчымаш.Лӱдыкшыдымылык» проект

«Знание» обществе «Шинчымаш.Лӱдыкшыдымылык» проектым пашаш колтен.

Тиде сотемдарыме программе школышто тунемшым да кугурак ийготан еҥ-влакымат авалта. Ты проектын пашам ышташ тӱҥалмыж нерген РФ Президентын Администрацийжым вуйлатышын икымше алмаштышыже Сергей Кириенко увертарен.

Ты проект противоправный да деструктивный пашашке ушнымо деч профилактикым эртарымашке, терроризм ден экстремизм, финанс мошенничестве дене кучедалмашке виктаралтын. Икымше кечынак ты проектыш элнан 28 регионыштыжо ушненыт. Чылаже школышто тунемше 8 тӱжем ӱдыр-рвезылан 100 вашлиймашым эртареныт. Эн шукыжо ДНР-ште, Самара, Сахалин, Нижегородский областьыште да Бурятий Республикыште эртен.

Идалык мучаш мартеты проектыш миллион наре школышто тунемше ден студент-шамыч ушнынаш улыт. Нуно правам аралыше орган ден силовой структур-влакын представительышт, психолог, мер да кугыжаныш организаций-влакын специалистышт дене вашлийыт.