Ший призёр лийыныт

Медведево посёлко гыч «Витязь» футбол клубын юношеский командыже «Шӱштан мече» всероссийский таҥасымашын III этапыштыже ший медальын озаже лийын.
Соревнований Волгоград областьысе Волжский олаште 20-27 сентябрьыште эртен. Тудо «Демографий» нацпроектын «Спорт – илышын нормыжо» федерал проектше почеш илышыш шыҥдаралтын. Таҥасымашыш 2011-2012 ийлаште шочшо рвезе-влак ушненыт.
Сеҥымашыш шуаш манын, 16 команде вийжым терген. Рвезына-шамычым Воронеж ола гыч «Олимпик-Эврика» команде гына ончылтен. Марий Элысе командыште ик эн сай модшо семын Максим Смирнов ойыртемалтын.
Лидия ШАБДАРОВА
Фотом Спорт в Марий Эл тӱшкан соцкыл лаштыкше гыч налме