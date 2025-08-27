«Ший кандырам» луымшо гана «пуненыт»

Лудаш темлена:
Талешкына-влакым чапландараш ямдылалтына
Марий талешке кечылан Йошкар-Олаште икмыняр мероприятий палемдалтын. Тидын нерген уверым Мер Каҥаш воткыл лаштыкыштыже вераҥден. 22 апрельыште 11 шагатлан лудаш…
МИШКАН: чоным куандарыше, шӱмаҥын вучышо…
Кодшо ийын 23 июньышто Башкортостан Республикыште Марий тӱвыра кече-влак эртаралтме кышкарыште Российын сулло да Марий Элын калык сӱретчыже Иван лудаш…
Келшымаш верч тырша
«Марийцы Карелии» национальный обществым вуйлатыше Михаил Асессоровым Российыште калык кокласе ласка илышым да келшымашым пеҥгыдемден да арален толмыжлан Кугыжаныш лудаш…