Шекланыза – пудий!

Марий Элыште тений ик еҥын пудий боррелиоз дене черланымыжым рашемдыме.
12 май йотке республикысе медицине организацийлашке 528 еҥ, ты шотыштак 14 ияш марте ийготан 150 йоча, пудий пурлмылан вуйым шийын миен. Тений тиде показатель кугу, ӱмаште тыгаяк жаплан 433 случай лийын, ончылий – 484.
5 гыч 11 май марте пудий пурлмылан кӧра азапыш логалше 171 еҥ, ты шотыштак 14 ияш марте ийготан 52 йоча, медицине полышлан эҥертен. Тиде Козьмодемьянскыште, Йошкар-Олаште, Курыкмарий, Звенигово, Кужэҥер, Медведево, Марий Турек, Морко, Оршанке, Советский, У Торъял, Юрино районлаште да Килемар ден Шернур округлаште лийын.
Шымлымаш рашемден: пудий айдеме ӱмбаке тӱҥ шотышто чодыраште, илыме вер воктенысе чашкерыште, олыкышто, ял да сад товариществе кумдыклаште, парк ден скверлаште, шӱгарлаште кержалтын.
Лабораторийыште айдемын капкылже гыч лукмо 448 пудийым тергыме: 179 копшаҥгыште боррелиозын возбудительжым мумо, эше латкокытышто – тазалыклан зияным ыштен кертше бактерий ден антигеным.
Айдемым пурлшо але капкылыш пурышо пудийым Марий Элын Гигиене да эпидемиологий рӱдерыштыже тергат. Лабораторийын полышыжлан каныш да пайрем кечылаштат эҥерташ лиеш.
Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемже республикысе медицине организацийлаште пудий вирусан энцефалит ваштареш иммунизацийлан вакцинын, азапыш логалшылан экстренный профилактикым эртараш иммуноглобулинын, тыгак калыклан КВЭ ваштареш прививкым ышташ препаратын ситымыштым кажне арнян терга. Мут толмашеш, 12 май марте тыгай прививкым 2224 еҥ ыштыктен.
Пудий деч аралалтме йӧн:
- идалыкын шокшо пагытыштыже чодыраш, пакчаш але шӱгарлаш тарваныме годым ошалге вургемым чийыза – тыгайыште копшаҥге сайынрак коеш;
- йолаш эҥырашым кем але, кроссовко дене улыда гын, носки кӧргыш чыкыза;
- могыр пелен шинчыше шӱшан да кужу шокшан тувырым чийыза, тудымат йолаш йымак колтыза;
- вуйыш шовычым пидса але кепкым упшалза;
- вургемыш пудий деч аралыше препаратым шыжыктыза;
- кужу шудым келын ошкылмо але шыгыр вондер вошт лекме деч вара вигак икте-весым тергыза. Шарныза: копшаҥгым вургем гыч почкалтен кораҥдаш огеш лий гаяк. Пудийым чарагида ида нал, тудым пинцет, кок паҥга але полиэтилен пакет полшымо дене кораҥдыза да лучо лабораторийыш тергыкташ наҥгайыза;
- пӱртӱс ылыжме жаплан иммунитет пеҥгыдемын шужо манын, медик-влак пудий энцефалит ваштареш прививкым шыжым але телым ыштыкташ темлат, но вакцинацийым илыме верысе поликлиникыште але частный медицине клиникыште идалык мучкат эрташ лиеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Роспотребнадзорын фотожо.