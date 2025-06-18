МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шарнымашым арален кодена

Светлана Носова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

19 июньышто Йошкар-Олаш РФ Обороно министерствын «Единство в памяти. Сила в подвиге!» тоштер-поездше толеш.

Тудын дене кылдалтше проект Кугу Отечественный сар да кызыт СВО участник-влакын подвигышт-влак нерген историйым уша. Поезд корныш Москосо Киевский вокзал гыч 19 апрельыште тарванен. 75 кече жапыште тудо 33 тӱжем километрым эртышаш да Россий Федерацийын 61 субъектысе 75 олаштыже лийшаш.

 Поезд тематический 8 вагон гыч шога. Тушто Кугу Отечественный сар годымсо военный техникым, Россий Армийын кызытсе вооруженийжым ончыктат. Тыгак сар жапысе секрет гыч лукмо архив документ-влак дене палыме лияш йӧн уло. Экспонат-влак коклаште ныл кӱртньыгорно плаформо лиеш, тушко СВО эртыме жапыште Российысе войскан тушман деч поген налын кертме трофейный техникыжым вераҥдыме.

Йошкар-Олаште поезд 11 шагат гыч 14 шагатат 30 минут марте шогаш тӱҥалеш.

Светлана Носова

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