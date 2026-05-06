«Шарнымаш сад» пеледалтшаш

Марий Элыште «Шарнымаш сад» тӱнямбал экологий акций тӱҥалеш.
8-24 майыште мемнан регион угыч «Шарнымаш сад» тӱнямбал акцийыш ушна. Тудын кышкарыште Кугу Отечественный сарыште вуйым пыштыше-влакым шарныме лӱмеш чылаже 250 тӱжем пушеҥгым шындышаш улыт. Тидын дене пырля СВО-што вуйым пыштыше-салтак-влакым шарныме лӱмешат посна аллей-влакым тений ыштышаш улыт.
Пушеҥгым шындыме паша чыла районышто эрта. Утларак тӱшкан погынен, пушеҥгым шындыме мероприятий-влак Куяр лесничествыште эртат. Акций кышкарыште Марий Элыште чылаже 1 миллион наре пушеҥгым шындаш паледыме. 15 тӱжем наре еҥ ты суапле пашаш ушнышаш.
«Шарнымаш сад» акций кышкарыште шындыме кажне пушеҥге – тиде Шочмо элым аралыше-влаклан илыше шарныктыш. Ме Шочмо элнам арален налше, тыныс илышым пӧлеклыше кажне салтакым шарнена да шарнаш тӱҥалына, а шындыме кажне пушеҥгыже кундемнан эколгийжым саемдаш полша. Ты акций Россий президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш 2020 ий гыч эртаралтеш.
Кӧ тӱшка дене акцийыш ушнаш кумылан, йодмаш дене Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыш лекшаш. 8 (8362) 42-06-31, 8-937-117-73-65 телефон номер-влак дене йыҥгырташ, mariles-vost@yandex.ru элетрон почтышкат сераш лиеш.
Светлана Носова
Министерствын воткыл лаштыкше гыч налме фото.