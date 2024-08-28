Шарныктышым шогалташ жап шуын

Морко районысо Арын селаште священник да просветитель Гавриил Яковлевич Яковлевлан (1843–1912) шарныктышым торжественно почыныт.

Кресаньык эрге, духовный тунемме заведенийым пытарен огыл гынат, тыглай псаломщик гыч тӱҥалын дьякон, вара священник марте шуын. Шеҥше ден Унчо черкылаште ыштен. Пытартыш паша верже – Христосын шочмыжлан Арын черке. Миссионер семын черке пашам наҥгайыме дене пырля тудо эше марий букварьын, «Религиозные обряды черемис» книган авторжо, православный литературым марлаш кусарен. Унчо школын икымше туныктышыжо лийын.

Памятникын авторжо – скульптор, Россий сӱретче ушемын еҥже, Илья Глазунов лӱмеш Российысе живопись академийын академический сӱрет, левыктымаш да зодчестве кафедрын доцентше Илья Вячеславович Дюков. Скульптуржо 2,5 метр кӱкшытан. Авторын шонымыж почеш протоиерей Гавриил Яковлев храмыш ошкылеш, а кидыштыже «Поро увер» книгам куча.

Мероприятий Арын черкыште литургий гыч тӱҥалын. Скульптурым храмыш пурымаште вераҥденыт. Ты кумдыкшым кодшо ийын «Золотые купола» паша десантыш ушнышо икшыве-влак тӱзаташ тӱҥалыныт улмаш.

Светлана Носова

Снимкыште: Г.Я.Яковлевлан шарныктыш.

Фотом Марий митрополийын лаштыкше гыч налме.