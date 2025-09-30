Сессийлан ямдылалтыт

Марий Эл Кугыжаныш Погынын бюджет сессийжым 2 декабрьыште эртараш палемдыме.
29 сентябрьыште Михаил Васютин Марий Эл Кугыжаныш Погынын президиумжын 31-ше заседанийжым эртарен. Тушто латкокымшо бюджет сессийым 2025 ий 2 декабрьыште чумыраш пунчалыныт. Республик бюджетын 2026 ийлан да 2027-2028 ийласе плановый пагытлан проектшым регионын законодательный органышкыже 1 декабрь марте пуэн шуктышаш улыт.
Заседанийыште тыгак парламентын 9 сентябрьыште эртыше сессийжым иктешленыт да 23 октябрьыште эртараш палемдыме черетан сессийжылан ямдылыме йодыш-шамычым онченыт.
Кызытеш тушто 14 йодышым ончаш палемдыме. Депутат-влак калыклан юридический полышым яра пуымо, административный правам пудыртымо, социальный пашам шуктышо коммерческий огыл организаций-шамычлан кугыжаныш велым полшымо, верысе шкевиктем орган-влакын полномочийыштым рашемдыме, тӱвыра ден молодёжный политикым вияҥдыме, налог ден сбор аланыште кылым ыштыме йодышлам ончышаш улыт.
Тылеч посна «О развитии ответственного ведения бизнеса в Республике Марий Эл» у законым, У Торъял районышто икмыняр илемым иктыш ушымо йодышым, Кугыжаныш Погынын Кугыжаныш Думыш «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» федерал законын проектшым пуртымо шотышто законодательный инициативым ончаш палемдыме.
Президиумын йыжыҥъеҥже-влак латикымше сессийлан ямдылалтме да тудым эртарен колтымо программым пеҥгыдемденыт, тудын пашаж ден секретариатын составше шотышто темлымашлам пуртеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.