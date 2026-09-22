ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сеҥымашым тыланена!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 49 гана онченыт

 

Москваште «Российын Идалыкын воспитательже -2026» всероссийский конкурсын финалыштыже – Йошкар-Ола гыч воспитатель.

Профессионал мастарлык танасымашын пытартыш йыжыҥыштыже Марий Элын чапшым рӱдоласе 35-ше №-ан «Подснежник» йочасадыште тыршыше Кристина Бурменская арала.

Россий просвещений министр палемден: тений участник-влак йоча-влак дене гына огыл почмо занятийым эртарат, тыгак ача-ава дене вашкылым ыштыме моштымашым ончыктат.

Кристина Бурменская таче просветитель мероприятийым эртара. Ме тудлан сеҥымашым тыланена!

Лауреат-влакын лӱмыштым 25 сентябрьыште увертарат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.   

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Газет вуйлатыше деч посна

«Марийская правда» газет вуйлатышын должностьышкыжо еҥым шогалтышашлан йодмаш налалтеш. «Марийская правда» газет» ОАО-н уставше дене келшышын, изданийын генеральный директоржо лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Калыклан полшаш келша

12 май – медшӱжар-влакын кечышт. Тыланда медицине паша мо дене келша але огеш келше? Ты аланыш пашам ышташ каяш лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«ИТ-диктантыш» ушныза!

13 сентябрьыште, Российыште Программистын кечынже, элна мучко увер технологий дене 5-ше «ИТ-диктант»  лиеш. Тудым Тюмень областьысе Информатизаций департамент «Шолмо лудаш…

Добавить комментарий