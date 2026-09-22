Москваште «Российын Идалыкын воспитательже -2026» всероссийский конкурсын финалыштыже – Йошкар-Ола гыч воспитатель.
Профессионал мастарлык танасымашын пытартыш йыжыҥыштыже Марий Элын чапшым рӱдоласе 35-ше №-ан «Подснежник» йочасадыште тыршыше Кристина Бурменская арала.
Россий просвещений министр палемден: тений участник-влак йоча-влак дене гына огыл почмо занятийым эртарат, тыгак ача-ава дене вашкылым ыштыме моштымашым ончыктат.
Кристина Бурменская таче просветитель мероприятийым эртара. Ме тудлан сеҥымашым тыланена!
Лауреат-влакын лӱмыштым 25 сентябрьыште увертарат.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.