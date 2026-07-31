Марий Эл гыч ушненыт

Марий Эл гыч 16 просветитель – Знание.Премия наградым налын кертше-влак коклаште.
Шукынжо «Знание» Россий обществын проектышкыже «Тунемме организацийыште просветитель паша», «Историй» сферыште просвещений паша надырлан», «Туныктымаш да наставничестве» сферыште просвещений паша надырлан» номинацийла дене ушненыт.
«Отечествым аралыше-влакын подвиг нерген шарнымашым аралыме паша надырлан» номинацийыш республикнан чапшым Марий кугыжаныш университетын отечественный историй кафедржын преподавательже Степан Новожилов арала. Тудо вузышто архив, тоштер пашам шукта, кычалме экспедицийлам эртара, 2025 ий гыч «Архив десант» проектым илышыш пурта. Студент-влак архив документ дене пашам ыштат да сар жапыште вуйым пыштыше боец-шамычын пӱрымашыштым шымлат.
Ты ий гычак Степан Новожиловын вуйлатымыж почеш вузышто Синявино кӱкшака гыч артефакт ончерым чумырымо. Тыгак тудо Ленинград областьыште кычалме экспедицийлаш коштеш: 2025-2026 ийлаште тушто 29 боецын лулегыжым мумо, коктыжын лӱмнержым пален налме.
Знание.Премия проектыш йодмашым налме паша умбакыже шуйна. Кызытлан тушко элна гыч 5 тӱжем утла еҥ ушнен.
«Знание» Россий обществын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом кпроектын