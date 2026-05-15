«Сеҥымаш корно» эн талым ойыра

9 майыште Морко район Унчо селаште «Сеҥымаш корно» таҥасымаш эртен.
Тушко кундемнан чыла гаяк районжо, тыгак Йошкар-Ола да Татарстан Республик гыч 190 участник чумырген.
Пайрем кечын таҥасымашке чумыргышо-влакым Унчо ял шотан илем вуйлатыше да верысе школ директор Андрей Григорьев, илем администраций вуйлатыше Иван Евсеев, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, верысе «Передовик» ялозанлык артель вуйлатыше Юрий Игнатьев, Морко район администрацийын физический культур да спорт пӧлкажым вуйлатыше Руслан Панин саламленыт да палемдыме кужытым сайын эрташ тыланеныт. Спорт мероприятийын тӱҥ судьяже верысе школышто ятыр ий физкультурым туныктышо Светлана Пайгашева лийын.
Старт кок шагатлан верысе администраций ончылно пуалтын. Эн ончычак 1-4 класслаште тунемше-влак Унчо селасе уремла дене 2,2 километрыш чымалтыныт. Нунын деч вара 5-8 класслаште шинчымашым налше да 50 ий деч кугурак-шамыч 6,2 километрым Унчо урем дене Шлань ото воктеч Муканай велыш куржыныт да тушечын уэш Унчыш пуреныт.
А эн кужу корным (15 километр) молгунамсе семынак 9-11 класслаште тунемше да 18-49 ияш-влак Унчо – Шлань – Шӱргӧ – Паймыр – Ямбатыр – Шап Унчо – Муканай – Унчо ялла гоч эртеныт. Ты кужытым пӧръеҥ-влак кокла гыч Алексей Ахтямов (Шернур посёлко), а ӱдырамаш-шамыч кокла гыч Людмила Лебедева (Йошкар-Ола) эн ончыч куржын толыныт.
– «Сеҥымаш корно» таҥасымаште кок ий лийын омыл ыле. Тений тышке толмемлан да эн ончыч финишыш пурымемлан моткочак йывыртенам. Ялла гоч эртыше корно моткоч сай. Куржмо годым верысе калык вӱдым подылаш темлен, умбакыжат тыгаяк чолга лияш тыланымышт кумылым вӱчкен. Унчо кундемыште кугу кӱкшытыштӧ эртаралтше таҥасымашым арален кодымыштлан таум каласем, ончыкшымат шуко еҥым чумыраш тӱҥалеш манын ӱшаныме шуэш, – финишыш пурымекыже каласен Алексей Ахтямов. – Игечат моткоч сай, коклан пуалше юалге мардеж пуйто эшеат писынрак ончыко куржаш таратен.
Чыла участник финишыш толын шумеке, пайрем умбакыже Янык памаш воктене шуйнен. Туштак сеҥыше-влаклан пӧлекым да медальым, а абсолютный чемпион-шамычлан 15 тӱжем теҥгем кучыктеныт. Окса премийым «Мастар мари» ООО (вуйлатышыже Борис Апакаев) ойырен.
Верысе тале спортсмен-влаклан «Марий Эл» газетын коллективше лӱм дене книга пӧлекым ыштыме. Тыгаяк пӧлекым эн кугу (Морко посёлко гыч Константин Петров) да эн изи ийготан (Шӱргӧ ял гыч Эмиль Николаев) участник-влаклан кучыктымо.
Пайрем шӱлышым Унчо тӱвыра пӧрт ден Шлань ялысе клуб пеленысе йоча коллектив-влак сылне муро да чонеш логалше куштымаш дене пуртеныт. А таҥасымашке толшо кажне еҥым верысе школын столовыйыштыжо тыршыше-влак пуртӱс лоҥгаштак тамле кочкыш дене сийленыт.
Тыгай таҥасымашын кӱлешлыкшым спортсмен-влак веле огыл, ончаш чумыргышо-шамычат кӱлешанлан шотленыт. Вет тудо кушкын толшо тукымым изинекак таза илыш-йӱлам кучаш, шочмо кундемым йӧраташ да вий-куатым тергаш тарата.
«Сеҥымаш корно» таҥасымашым эртарымашке надырым пыштеныт: «Передовик» ялозанлык артель, «Мастар мари» ООО, верысе администраций, кыдалаш общеобразовательный школ, этнокультур комплекс да «Марий Эл» газет редакций.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо