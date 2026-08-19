Семӱзгарым, глобусым, компасым…

Марий Элыште школласе кабинет-влак у оборудований дене пойдаралтыт.
«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш ышталтше паша кызыт мучашке лишемеш. 2026 ийыште 175 общеобразовательный организацийысе «Музыка», «Изобразительный искусство», «Физике» кабинет-влаклан кӱлеш оборудованийым налаш 47,2 миллион теҥгем ойырымо. Тиде окса дене семӱзгарым, микрофонан мобильный акустике системым, гипс модель ден муляжым, тунемме таблице комплектым, портрет-влакым, термометрым, компасым, глобусым да молымат налме.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме