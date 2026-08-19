ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Семӱзгарым, глобусым, компасым…

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

 

Марий Элыште школласе кабинет-влак у оборудований дене пойдаралтыт.

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш ышталтше паша кызыт мучашке лишемеш. 2026 ийыште 175 общеобразовательный организацийысе «Музыка», «Изобразительный искусство», «Физике» кабинет-влаклан кӱлеш оборудованийым налаш 47,2 миллион теҥгем ойырымо. Тиде окса дене семӱзгарым, микрофонан мобильный акустике системым, гипс модель ден муляжым, тунемме таблице комплектым, портрет-влакым, термометрым, компасым, глобусым да молымат налме.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

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