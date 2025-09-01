Ончыл верыш лектын огыл гынат

27-29 августышто Владимир областьыште ушкалым машина дене лӱштышӧ оператор-влак коклаште 29 Всероссийский конкурс эртен.
Тушто Российысе 50 регион гыч 58 оператор таҥасен. Конкурсант-влакын шинчымашыштым, мастарлыкыштым ныл этапыште тергеныт: теорийым шинчымаш, санитарий могырым ямдылалтмаш, лӱштымӧ аппаратым рончымаш да погымаш, доильный залыште ушкалым лӱштымаш. Конкурсант-влакын мастарлыкыштым 51 судья ден жюрин 5 еҥже акленыт.
– Марий Элнан чапшым аралаш У Торъял районысо «Первый май» ялозанлык артельын дояркыже Надежда Гороховалан ӱшаныме ыле. Тудо призовой верыш лектын огыл гынат, мастар, келге шинчымашан улмыжым ӱшанлын ончыктыш. Конкурсыш тале доярке-влак толыныт, сайын ямдылалтыныт, заданийжат неле ыле, сандене ончыл верыш лекташ куштылго лийын огыл, – ойла ялозанлык да кочкыш сату министерствын вольык озанлык да племенной паша отделжым вуйлатыше Сергей Моляров. – Надежда Евгеньевналан мероприятий эртыме годым Россий ялозанлык министрын алмаштышыже Максим Боровой тиде ведомствын Туштымашыжым кучыктыш. Тиде мероприятийыш министерствын специалистше-влакат миенна, шагал огыл уым пален налынна.
Конкурсын абсолютный чемпионжо номинацийыште сеҥышылан Вологодский область гыч Мария Зубовам шотлымо. Тудлан дипломым, пӧлек шотеш автомашина деч сравочым кучыктымо. Тыгак отрасльыште мыняр ийым операторлан тыршымым шотыш налын, посна баллым шотлымо. Чылаже вич номинаций лийын, кажныштыже кум призовой верым палемдыме. Ончыко лекше-влаклан окса премийлан сертификатым кучыктымо.
Снимкыште: Россий ялозанлык министрын алмаштышыже Максим Боровой Надежда Гороховалан ведомствын наградыжым кучыкта.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.