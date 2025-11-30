Сем пырля уша

Сообщение отправлено
#МУЗЫКАВМЕСТЕ проект Юл кундем федеральный округышто шке музыкальный путешествийжым умбакыже шуя.
Ты гана Борис Потёмкинын «Наш сосед» мурыжлан возымо клипын премьерже эрта.Проектыш мемнан землякна-влакат ушненыт. Нунын коклаште М.Шкетан лӱмеш марий кугыжаныш драме театрын артистше-влак Марина Воронцова ден Иван Соловьев, Марий Элын калык артистше, кларнетист Альберт Мусинский.
М.Шкетан лӱмеш марий кугыжаныш драме театрын артистше Марина Воронцова:
— Иван Соловьев дене дуэтыште мурым йоҥгалтаренам. Лач тиде композицийым мурем манын шоналтенат кертын омыл. Тимур Ведерников дене пырля студийыште мурым возенна. Припевыште «па-папа, па-па-рапа папа-папа» мут-влак вашлиялтыт, кажныжым раш каласаш кӱлын. Тимур ты фрагмент-влакым уэш-пачаш каласаш йодын, нотыш логалаш йодын. Тыште тудын да пӱтынь командыжын профессионал улмышт коеш. Нунын дене пашам ышташ моткоч куанле. Клипым Архангельский слободаште войзеныт.
Марий Элын калык артистше, кларнетист Альберт Мусинский:
— #МУЗЫКАВМЕСТЕ кугу проектыш ушнаш моткоч куанле. Мылам пӱтынь командын пашаже келшен. Нуно пашатым чынжымак профессионал семын ыштат.
Поснак «Замечательный сосед» муро дене паша шарнымашеш кодын. Тудым Национальный искусство гимназийын студийыштыже возенна, кларнет дене шоктенам. Проектын продюсерже Тимур Ведерников сем сайын шоктыжо манын, икмыняр дубльым ыштыктен. Тыште тудын пашалан кыртмен пижын ыштымыжым шижаш лиеш. А клипым гимназий ончылно, набережныйыште, войзымо.
Проектын командыжлан да Эрик Сапаев лӱмеш марий кугыжаныш академический театрын дирижёржо Григорий Архиповлан мыланем ӱшанымыжлан да мастарлыкым ончыкташ йӧным ыштымыжлан таум каласынем.
Тиде муро Юл кундем федерал округын — кугу музыкальный историйжын визымше главаже. Тыште ожнысо йӱла-влак кызытсе жап дене ушненыт. Шукылан палыме композиций у семын йӧнгалтеш. Ик вере гармонь, вес вере домра, туштак кларнетын йӱкышт шокта.
Видеороликым Юл кундем федерал округын сылне да палыме верлаштыже войзеныт. Йошкар-олаште Брюгге набережныйыште да Архангельский слободаште войзымо.
Видеоролик-влакым #МУЗЫКАВМЕСТЕ
проектын лаштыклаштыже, тыгак Вконтакте воткылыште официальный тӱшкаште ончаш лиеш.