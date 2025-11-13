Сем алан пойдаралтын

7-11 ноябрьыште Йошкар-Олаште Марий Элын композитор ушемжын шымше съездше эртен.
Тудо организацийын 85 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Икымше кечын Национальный сымыктыш гимназийыште эртыше концертше дене почылтын.
Тушто самырык композитор-влак Олег Пашкин ден Елена Басова мастарлыкым ончыктеныт. Коктынат И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын «Музыкын теорийже» пӧлкажым тунемын лектыныт, кӱшыл шинчымашым Озаҥ оласе Н.Г.Жиганов лӱмеш консерваторийыште налыныт. Кызыт Елена Озаҥ оласе музыкальный школышто йоча-влакым туныкта, а Олег композитор Назиб Жиганов лӱмеш тоштерыште пашам ышта.
Шке сочиненийлаштыже Елена Басова марий семлан эҥерта, тудым жаплан келыштарен шокта, а Олег Пашкинлан классикысе романтике образ утларак лишыл.
– Съездын вес кечынже, 10 ноябрьыште, ушемын Марий Элысе пӧлкажын пленар заседанийже эртен. Тушто паша лектышна дене палдаренна, композитор, музыковед-влакым тургыжландарыше йодышым каҥашенна, ончыкыжым ыштышаш пашам радамленна, – палдарыш ушемын секретарьже Вероника Кузнецова. – А кастене колледжын Андрей Эшпай лӱмеш Кугу концерт залыштыже симфонический музык концерт лийын. Тушто лӱмлӧ да самырык семмастар-шамычын произведенийыштым колледжын оркестржын (художественный вуйлатышыже да дирижёржо Андрей Андрианов) шоктымыж почеш хор (вуйлатышыже Кирилл Тихонычев) ден Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын солистше-влак муреныт.
Концерт деч ончыч саламлыме шомакым Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательжын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Михаил Матвеев да Россий Композитор ушемын ответственный секретарьже Павел Левадный ойленыт.
–Кундемнан сем поянлыкшым пойдарымаште да калыкнан ойыртемалтше тӱвыражым аралымаште Марий Элын композитор ушемжын надырже аклаш лийдыме. Мастар еҥ-влакын ыштен кодымо пашаштым кызыт талантан самырык тукымын шуен толмыжо моткоч куандара, – палемден Лариса Николаевна да ушемын коллектившылан пашам тыршен ыштымыжлан, кугу лектышыш шумыжлан Марий Эл Кугыжаныш Погынын Таумутшым ушем вуйлатыше, композитор Григорий Архиповлан кучыктен.
Павел Александрович Марий Элыште Композитор ушемым арален кодымым сайлан шотлен да мемнан семмастар-влакын пашаштым кӱкшын аклен каласен.
– Съезд жапыште кок самырык композиторым ушемышкына пуртышна. Тидым историй дене кылдалтше событий семынат шотлаш лиеш. Эртыше курымын 80-шо ийлаштыже ушемыште шуко композитор лийын, чаманаш кодеш, ятырынже ош тӱня дене чеверласеныт. Кызытат композиторна-влак улыт, тыршат, тӱрлӧ проектыш ушнат, – палемден ушемын председательже, композитор, Марий Эл Кугыжаныш премийын лауреатше Григорий Архипов. – Ончыкшымат самырык -влак дене у формым кучылтын пырля пашам ышташ шонымаш уло. Садлан эн тӱҥ пашаланнат марий национальный музыкышто ончыкылыкым ужын моштымым шотлыман. Тунемшем-влак коклаштат усталык шӱлышан ӱдыр-рвезе-шамыч улыт, илен-толын, нунат композитор марте кушкын шуыт манын ӱшанем.
Съезд камер музык концерт дене мучашлалтын. Тудо 11 ноябрьыште Национальый сымыктыш гимназийын концерт залыштыже эртен. Тушто гимназийын, колледжын тунемшыже, театрын артистше-влак да А.Эшпай лӱмеш квартет марий семмастарна-влакын произведенийышт дене кумылым нӧлтеныт.
Справке:
– Марий Элын Композитор ушемжым 1940 ийыште ыштыме;
– ушемын икымше председательжылан Лев Сахаров лийын, тыгак Яков ден Андрей Эшпаймыт, молат ушненыт;
– 2022 ий гыч ушемым Григорий Архипов вуйлата;
– ушемыште улыт: куд композитор (Григорий Архипов, Эллина Архипова, Вениамин Захаров, Анатолий Незнакин, Анатолий Тихомиров, Елена Басова) да шым музыковед.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом ушемын архивше гыч налме