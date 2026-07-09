«Калыкын дене пашам ышташ оҥай»

Июльын кокымшо рушарнянже почто пашаеҥ-влак шке профессионал пайремыштым палемдат.
Тений тудо 12 июльлан келшен толын. Майя Соколова Тошто Торъял почтышто 1987-2001 ийлаште почтальонлан тыршен. Тудо ты ялын ик ужашыжым, тыгак Йыврайсола, Яштрек, Купсола яллаште илыше-влакым обслуживатлен.
– Тунам тӱрлӧ газет ден журналлан возалтше-влак моткоч шукын лийыныт. Мӱндыр кундем гыч родо-тукымышт але йолташышт-влак деч серыш ден открытке-шамычат ятырак толеденыт. Лумжо, лавыраже, вӱдшӧ чоныш витеныт гынат, паша оҥайын чучын. Кеҥежым ялла мучко велосипед дене савырненам, а моло годым корнышто вашлиялтше автобус, шудо каваным шупшыктышо трактор дене кошташ пернен. Калык деке писынрак намиен шукташ манын, авамат южгунам полшен, – ойла Майя Владимировна. – Кум кечылан веле пашаш пуренам ыле, самырыкрак годым ял мучко кошташ вожылынам. А калыкын чон вургыж вучымыжо да поро мутым ойлымыжо чоным ырыктен. Илалшыракше-влак мыйым эсогыл ял мучашке вашлияш лектыт ыле.
Майя Соколова шкежат газет ден журнал-влакым лудаш моткоч йӧратен. Тидыжат тудым ты пашаште латныл ий кучен.
Варажым Майя Владимировна Озаҥыш пашам ышташ каен, латкум ий кондукторлан тыршен.
Кызыт сулен налме канышыште гынат, сурт коклаште тӱрлӧ сомылым ворандара да икшывыже ден уныкаже-влакым кече еда вучен ила. А ик эн тӱҥ пашажлан верысе тӱвыра пӧрт пеленысе калык лӱмым нумалше «Ший оҥгыр» ансамбль дене калыкым куандарымым шотла.
– Йоча годым артист лийме шуын, но тунам театрыш миен пураш аптыраненам докан, сандене ынде меат, верысе артист-влак, мурым мурена, куштена да тӱрлӧ сценкыште рольым модына, – чонжым почеш илалше еҥ. – Кызыт саманжат куштылго огыл, чылажымат шоналтет да кумыл вола. Сылне сем, весела муро тудым кеч ик жаплан нӧлтена.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо