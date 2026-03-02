«Сеҥымаш поезд» угыч толеш

5 мартыште 10 шагатат 30 минутышто Йошкар-Олаш «Сеҥымаш поезд» толеш.
Тудо рӱдолаштына тыгак 6 да 7 мартыште лиеш. 7 мартыште 16 шагат 30 минутышто угыч корныш тарванышаш.
«Сеҥымаш поезд» — тиде тӱнямбалне икымше иммерсивный ончер. Тушко 10 тематический вагоным ушымо. Кажныже Кугу Отечественный сарын посна пагытысе событий-влак дене палдара. 2020 ий гыч поезд Россий, Абхазий да Беларусь мучко кудалыштеш.
Тудын дене кылдалтше проектым РФ-н Науко да кӱшыл образований министерствыже, «РЖД» ОАО да «Волонтёры Победы» толкын иквереш илышыш шыҥдарат.
Поездым ончал лекташ оксам тӱлыман огыл. Кӧ тидым ыштынеже, ончылгоч регистрацийым гына эртыман.
Снимкыште: «Сеҥымаш поезд» – Йошкар-Олаште (2025 ий).
Михаил Скобелевын фотожо.