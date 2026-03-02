ЙОШКАР-ОЛА

«Сеҥымаш поезд» угыч толеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 44 гана онченыт

5 мартыште 10 шагатат 30 минутышто Йошкар-Олаш «Сеҥымаш поезд» толеш.

Тудо рӱдолаштына тыгак 6 да 7 мартыште  лиеш. 7 мартыште 16 шагат 30 минутышто угыч корныш тарванышаш.  

 «Сеҥымаш поезд» — тиде тӱнямбалне икымше иммерсивный ончер. Тушко 10 тематический вагоным ушымо. Кажныже Кугу Отечественный сарын посна пагытысе событий-влак дене палдара. 2020 ий гыч поезд Россий, Абхазий да Беларусь мучко кудалыштеш.

Тудын дене кылдалтше проектым РФ-н Науко да кӱшыл образований министерствыже, «РЖД» ОАО да «Волонтёры Победы» толкын иквереш илышыш шыҥдарат.

Поездым ончал лекташ оксам тӱлыман огыл. Кӧ тидым ыштынеже, ончылгоч регистрацийым гына эртыман.

Снимкыште: «Сеҥымаш поезд» – Йошкар-Олаште (2025 ий).

Михаил Скобелевын фотожо.

 

 

