Сеҥымаш паркыште пызлым шынденыт

Лариса Яковлева: «Пызле тӱс – Марий Элысе калык-влакын икоян улмо символышт».

Республикыштына «Ужар Россий» Всероссийский просветительско-патриотический акций эртен. Тудын кышкарыштыже Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын йыжыҥъеҥже-влак Йошкар-Оласе Сеҥымаш паркыште пызлым шынденыт.

Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан да Российын кечыжлан пӧлеклалтше мероприятий «Пызле тӱс – икойлык символ» девиз дене эртен. Тудым Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкаже организоватлен.

«Пызле Русьышто шукертсек еш пиалын, куатын да икойлыкын символыштлан шотлалтеш.  Таче ме нине пушеҥгым Сеҥымаш паркыште – республикыште илыше кажне еҥлан шергакан верыште – шындена. Тиде экологий акций гына огыл, тиде Марий Элыште тӱрлӧ калыкын келшен илымыжым, шочмо мланде верч азапланымыжым да кугезына-шамычын подвигыштым шарнымыжым ончыктышо символ. Ӱшанем, «Икоян улмынам ончыктышо пызле аллей» оласе калыкым куандараш да кушкын толшо тукымлан элысе чыла калыклан икоян лияш кӱлмым ушештараш тӱҥалеш», – манын Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева.

Пушеҥгым шындыме акцийыш тыгак калыкле-тӱвыра объединений-влакын молодёжный организацийыш гыч участник, школьник, студент, кугыжаныш да муниципал пашаеҥ-шамыч ушненыт.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

