Сеҥымаш дене, Унчо ӱдыр!

28 ноябрьыште Озаҥыште «Татарстан Республикын да моло кундемысе кугыжаныш йылме-влакым аралымаш, шымлымаш да вияҥдымаш» программе почеш Россий Федерацийыште илыше калык-шамычын йылмышт дене регион-влак кокласе шанче-практике конференцийын пытартыш этапше лийын. Тушто Марий Эл гыч тунемше кокымшо верым сеҥен налын.
Тиде – Морко район Унчо школын 10-шо классышкыже коштшо Виктория Петрова (туныктышыжо – Римма Петрова) (снимкыште). Тудын «Шовырым кудалтен модмаш» теме дене пашаже марий калыкын оҥай да шкешотан йӱлажлан пӧлеклалтше лийын.
Палемдыман, конференцийын марий филологий секцийыштыже отборочный турыш Виктория Петрова дене пырля Марий Эл гыч эше кок тунемше лектын. Тиде – Марий Турек район Сардаял школын 8-ше классышкыже коштшо-влак Екатерина Кузнецова ден Эльвира Алексеева (вуйлатышышт – Галина Егорова, Полина Сорокина).
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.