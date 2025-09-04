Кидмастар веле огыл, эше – спортсмен

Курыкмарий район Ӱл Аръюҥгывуй ял гыч кидмастар Александр Зубковын пашаже-влакым икымше гана Йошкар-Олаште Сеҥымаш кече вашеш эртаралтше ончерыште ужынам.
Ужынам да моткочак ӧрынам ыле. Вет тиде мотко-очак изи куымо пу станок, изи гына кӱсле-шамыч, тыгаяк пу кӱмыж-совла, изи вочко, эсогыл Курыкмарий районын иземдыме гербше лийыныт. Тыгайжым але марте нигунамат ужын омыл, санденак кидмастар дене палыме лийме шуын.
Тыгай йӧн тений Йошкар-Олаште эртаралтше Пеледыш пайремыште лекте. Но тунамжат ваш ужын веле шуктышна, а мутланашыже жап ыш лий. Тиде амал дене шукерте огыл телефон дене мутланышна.
Тунемын, вара шкеже туныктен
Кыдалаш школ деч вара Александр Георгиевич Йоласал ПТУ-што пушеҥге гыч пӱчкедышылан тунем лектын. Тудо ачажын да кочажын корныштым шуен, лектеш, вет нунат столяр лийыныт. Шинчымашым погымеке, армийыште службым эртен. Тушеч толмекше, «Потенциал» заводышто пашам ыштен. А умбакыже шинчымашыжым погымо ПТУ-шко пӧртылын да производственный обучений мастерлан ышташ тӱҥалын – ынде шкеже пушеҥге гыч пӱчкедаш туныктен. 2007 ийыште, училище петыралтмеке, Козьмодемьянскыш мебельым ыштымашке куснен. А 2017 ийыште Йоласалыште Мастарлык пӧртым (Дом ремёсел) почыныт да тушко ӱжыныт. Тыге Александр але мартеат туштак тырша: «Пу гыч пӱчкедымаш» студийым вуйлата, тыгак тошто арвер-влакым уэмден тӧрлата. Кызыт пырчым йоҥыштымо вӱдвакшым ыштат. Тудым лишыл жапыште, кылме толмо деч ончыч, пашашке колтен шуктынешт. Вакш Мастарлык пӧрт комплекс кумдыкыштак верлана, да ончыкыжым турист, верысе да вес школла гыч тунемше, кумылан моло еҥ-влаклан ончыкташ тӱҥалаш шонат, вет тудо чынже денак йоҥышташ йӧршӧ лиеш!
«…Кем деч посна»
Александр Георгиевич Курыкмарий драмтеатрланат тӱрлӧ у постановкыштлан мо кӱлешым, бутафорийым, ышта. Тыгак йодмо почешат пу гыч арвер ден ӱзгар-шамычым, мутлан, йытырым, ковыштам тыгыдемдаш ожнысо гай пу волым, ӱстел ден пӱкен-влакым, окнам, омсам, ятыр молым пӱчкеда.
– Еҥ-шамычын йодмыштым шуктеда гын, мӧҥгыштыда чылажат тендан кид дене ыштыме докан? – рашемдаш кумылем лекте.
– Мо оҥайже, мӧҥгыштӧ столяр семын шуктымо пашам-шамыч, мутлан, ӱстел, пӱкен улыт. А пӱчкедымыже уке манашат лиеш. «Сапожник без сапог» ой семын. Пелашем тумо гыч йыргешке ӱстелым ыштен пуаш шукертсек йодеш да йодмыжым алят шуктыдымемлан, конешне, шылтала. Но тидлан эше нигузе жапым муын ом керт, – палдарыш пӧръеҥ.
– А станокын, кӱслен, молын иземдыме макетыштым ышташ неле лийын огыл? Тиде тыгай кугу чытышым йодшо паша, очыни?
– Уке, йӧсын чучын огыл, вет мый кеч-мом ыштыме деч ончыч нунын чын размерыштым висенам, а вара икмыняр пачаш иземденам да пӱчкеден луктеденам. Южо тыгай пашам вес олаласе тоштерлаштат улыт, – вашештыш кидмастар.
Ончыкылан шонымаш
Ончыкыжым пӧръеҥ шокташ йӧршӧ чын кӱслем ышташ тунемнеже. Тидланже Йошкар-Олаште илыше да тудым ыштыше ик кидмастар деке лӱмынак тунемаш толаш шона. Вет Йоласалыште музыкальный школ уло. Тушто кӱслешт пудырга, да тыште я тушто клеитлаш, ачалаш йодыт.
– Ышташ тунемам да ты семӱзгарым тӱжвачын веле огыл, кӧргӧ гычак манме гай палаш тӱҥалам гын, тунам нунылан умат ыштен пуэн кертам. Музыкальный слухемже гына уке, сандене кӱсле кылым келыштараш тушто тыршыше-влакым йодам, очыни, – рашемдыш пӧръеҥ.
А эше тений Козьмодемьянскыште тудын персональный выставкыже лийшаш.
Куржталеш, ече дене коштеш
Александр уста кидмастар веле огыл, эше – тале спортсмен. Тудо ече дене коштеш, куржталеш. Спортын кок видше денат шке тӱшкаштыже, 40 да тылеч кугурак ийготан-влак коклаште (а тудлан 49 ий) районыштыштат, эсогыл пошкудо Чувашийыштат ик гана веле огыл сеҥыше-влак радамыште лийын. Шке пӧртыштышт илат да озанлык коклаште сомыл эре уло гынат, пашаж деч вара 4, 6, 10 але 12 километрым чот писын, эркынрак але курыкыш кӱзымаште куржталеш. Телым ече денат тыгак – 10-15 километрым коштеш. Тидыже, шкенжын ойлымыж почеш, могай таҥасымашлан ямдылалтме да тренировко план дене кылдалтеш. Теве мемнан мутланымына годымат интервью мучашлалтмым вучыш – куржталашыже кӱлын. Арам огыл ойлат: «Уста айдеме чыла шотыштат уста».
Любовь Камалетдинова.
Авторын да еш альбом гыч налме фото-влак