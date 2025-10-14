Сатунам кӱкшын аклыме

Москваште Ялозанлык да перерабатыватлыше промышленность пашаеҥ-влакын кечышт вашеш «Шӧртньӧ шыже-2025» агропромышленный выстваке эртен.
Выставкыште республикна гыч латиндеш ялозанлык предприятий лийын. Нунын коклаште «Акашевский» сурткайык фабрике» ООО, «Йошкар-Ола шыл комбинат» АО, «Звениговский» шыл комбинат ООО, «Шернур сыр завод» ЗАО, «Семеновский» племзавод» ЗАО, «1-ше №-ан кинде комбинат» ООО да молат улыт. Чылаже 100 утла тӱрлӧ сатум аклаш лукмо. Регионнан стендыштыже шыл ден шӧр продукций, колбаса, ушкал, каза да шорык шыл гыч ямдылыме сыр, кинде, булко, кондитер сату, консерве, косметике, органический ӱяҥдыш, вуйдеҥге чай, минерал вӱд, сыра да молат ончыкталтыныт. Налше-влаклан чыла сатум «Марий Элыште ыштыме» бренд дене темлыме.
«Республикнан стендше выставкын унаже-влаклан поснак келшен да эн кӱкшӧ акым – Гран-прим – сеҥен налын. Регионнан чондайже эше 23 медаль дене пойдаралтын, тышечын 14 – шӧртньӧ, – республикнан экономикыжым вияҥдымашке агропромышленный комплексын пашаеҥже-влакын пыштыме надырыштлан тауштен, палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Выставкыш толшо-влак мемнан продукцийнан кӱкшӧ качестван, ойыртемалтше таман, экологий могырым яндар улмыжым палемденыт.
Ушештарена: Марий Элыштына Ялозанлык да перерабатыватлыше промышленность пашаеҥ-влакын кечыштым палемдаш Йошкар-Олашке 24 октябрьыште погынат. Республикнан чыла луклаж гыч ончылъеҥ, ветеран-влак толыт, пашаште ойыртемалтше-шамычым палемдат.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.