Сарзылан — полыш

Марий митрополийын кусарыше комиссийже «Молитвослов воина» книгам савыктен луктын.

Ты паша марий митрополит Иоаннын благословитлымыж почеш ышталтын. Савыктышым лукташ жап йодын. Вет таче Украин мландыште кайыше СВО уло тӱням авалтен. Шкенан салтакна-шамычын подразделенийлаштым кызытсе жаплан келшыше военный технике дене пойдарыме дене пырля ме нунын Юмылан, Юмо Аван аралтышыжлан ӱшаныштымат пеҥгыдемдаш полшышаш улына, палемдат митрополийын управленийыштыже.

Книга марла возалтын. Тушко сӧй пасушто кредалше салтаклан кӱлеш лийше молитва ден йодмаш-влакым пуртымо. Тыгак кугу руш полководец А.В.Суворовын салтакын кумылжым нӧлтышӧ, ойжымат муаш лиеш: «Бог с нами! Молитесь Богу, победа от Него… Пресвятая Богородице, спаси нас, святителю отче Николае, моли Бога о нас!.. Без этих молитв не прикасайтесь к оружию, никакого дела не начинайте!»

С.Носова