Ял илыш

Сарыште вуйым пыштыше-влакым огыт мондо

Светлана Носова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Морко район Кугу Шале ялыште шарнымаш мемориалым почыныт.

Тушко Кугу Отечественный сарын сӧй пасуштыжо, Афганистаныште сарзе порысым шуктышыла, Чечня республикыште конститутционный стройым аралышыла да СВО-што геройла вуйым пыштыше салтак-влакын лӱмыштым ончыктеныт.  

 Ончыч Арын черкын настотятельже Николай Чузаев паннихидым эртарен. Вара мемориалым торжественно почыныт. Район администрацийым, верысе ял шотан илем вуйлатыше-влак саламленыт, тасмам пӱчкыныт. Российын гимнже почеш боевой действийын ветеранже Александр Захаров ден Алексей Федоров, СВО-што вуйым пыштыше салтакын аваже Людмила Крылова Российын да Кугу Отечественный сарын Сеҥымаш флагше-влакым нӧлталыныт. Купсола школ тунемше-влак военно-патриотический темылан почеламутым лудыныт.

Снимкыште: мемориалым почмо годым.

Арын черке приходын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

 

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