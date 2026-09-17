Сарыште вуйым пыштыше-влакым огыт мондо

Морко район Кугу Шале ялыште шарнымаш мемориалым почыныт.
Тушко Кугу Отечественный сарын сӧй пасуштыжо, Афганистаныште сарзе порысым шуктышыла, Чечня республикыште конститутционный стройым аралышыла да СВО-што геройла вуйым пыштыше салтак-влакын лӱмыштым ончыктеныт.
Ончыч Арын черкын настотятельже Николай Чузаев паннихидым эртарен. Вара мемориалым торжественно почыныт. Район администрацийым, верысе ял шотан илем вуйлатыше-влак саламленыт, тасмам пӱчкыныт. Российын гимнже почеш боевой действийын ветеранже Александр Захаров ден Алексей Федоров, СВО-што вуйым пыштыше салтакын аваже Людмила Крылова Российын да Кугу Отечественный сарын Сеҥымаш флагше-влакым нӧлталыныт. Купсола школ тунемше-влак военно-патриотический темылан почеламутым лудыныт.
Снимкыште: мемориалым почмо годым.
Арын черке приходын воткыл лаштыкше гыч налме фото.