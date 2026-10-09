Лышташ велме пагыт…

Лач тыге маныт октябрьым. Тиде тылзын участкыште паша палынак шагалемеш, но сад-пакчазылан тӱрлӧ сомылка садак эше сита.
Октябрьлан темлыме тылзе календарь дене сад-пакча пашам ончыкылан палемдыме годым пайдаланаш каньыле. Шанчызе-шамычын мутышт гыч, кушкылын шытен лекме да лектышым пуымо куатше Тылзе дене утыжым кылдалтын огыл, сандене кеч-мом ӱдымӧ але шындыме годым мландын температуржо ден вӱдыжгылыкшым, игечым (кызыт поснак йӱштын кунам толмыжым), кушкыл ден регионын ойыртемыштым шотыш налман.
Тылзын фазыже:
1-9 октябрь – катлыше Тылзе
10 октябрь – у Тылзе
11-25 октябрь – кушшо Тылзе
26 октябрь – тичмаш Тылзе
27-31 октябрь – катлыше Тылзе
Кажне жапын – шке пашаже
Тылзе календарь почеш кушшо Тылзын мланде ӱмбалнысе ужашыж дене шергакан культур: пушеҥге, вондер, моторлан шындыме шукияш да ужар кушкыл – дене кылдалтше сомылым шуктат. Октябрьыште самырык кушкыл вондым, шукияш вондер ден пеледышым шындат, йӧр шудым ужаргылан ӱдат.
Катлыше Тылзыште вожсаска, шоганан кушкыл да мланде дене кылдалтше пашалан тӱткышым ойырат: вара шушо саскам поген налыт, участкым эрыктат, садерым пӱчкедат, йыраҥым ямдылат, кокияш чеснок ден шоганым шындат.
У ден тичмаш Тылзыште сад-пакчаште пайдаланыме ӱзгарым эрыктат да олмыктат, участкым шотыш кондат, шушаш ийын кушко мом шындышашым палемдат. Нине кечылаште кушкылым огыт тӱкӧ.
Келшыше кечым вучаш але тачак ӱдаш?
Тылзе календарь почеш тений кушкылым шындаш келшыше кечылан 3-4, 8, 12-18, 22-23, 27-28 да 31 октябрь шотлалтеш. Тиде пеҥгыдемдыме агротехнический жап огыл, сандене игече сай гын, мутлан, кокияш чеснокым шындаш ӧрман огыл, вет тиде сомылым келшышылан шотлалтше йӱштӧ да йӱран кечыште шукташ йӧршынат каньыле огыл.
Тылзе календарь тыгак 10 октябрьыште (у Тылзыште) да 26 октябрьыште (тичмаш Тылзыште) кушкылым ӱдаш, поснак кусарен шындаш огеш темле. Но синоптик-влак шушаш арнян йӱштым сӧрат, а таче пазар гыч налын кондымо самырык кушкылым шындаш келшыше кече огыл гын, конешне, нимом шотыш налман огыл, шонымым кызытак мучаш марте шуктыман.
1-9 да 27-31 октябрьыште тылзе календарь садерым пӱчкедаш: кошкышо, катлыше, черланыше, одарым нугыдемдыше укшлам кораҥдаш, тыгак саскан кушкыл йырысе кумдыкым эрыкташ, участкым кӱнчаш але куралаш темла.
3, 17, 22, 31 октябрьыште кешырым, йошкарушменым, петрушкым, укропым, шинчаланшудым ӱдаш келшен толеш. Нӧшмӧ шыжымак ынже шыте манын, тиде сомылым йӱштӧ игече толмек ышташ кӱлеш.
4, 8, 14, 18 октябрьыште шоганан пеледышым шындаш лиеш. Тиде кушкыл йӱштӧ толмеш вожаҥын шуктышаш.
4, 14, 18 октябрьыште саскан вондер ден пушеҥгым шындаш темлалтеш. Тиде жаплан йӱштӧ толеш гын, сомылым вес ийлан кодыман.
12, 15, 17, 27 октябрь – кокияш чеснокым шындаш келшыше кече. Пакчасаскам пеҥгыде йӱштӧ толмо деч 3 арня ончыч шындаш темлат. Тиде жаплан тудо вожаҥын шуктышаш, уке гын телым кылмен кертеш.
12, 17, 27–28 октябрь – севок шоганым шындыме жап. Тудым кукшырак, утыждене вӱдыжтарыме огыл мландыш шындаш темлалтеш.
Шыжым мом шындаш?
Шукыжо регион дене кылдалтын. Тиде тылзыште кокияш чеснокым, севок шоганым, тюльпаным, нарциссым, крокусым да шоганан моло кушкылым, тыгак сай игечыште саскан кушкылым шындат. Теплицыште але пӧлемыште шоганым, петрушкым, сельдерейым, мангольдым ончен куштат.
Чеснок теле толмеш вожаҥын шуктышаш, но шытышаш огыл. Ондак шындымеке, тудо кушкаш тӱҥалын да икымше кылме толмекак пытен кертеш, вараш кодын шындымылан кӧра йӱштӧ пагыт марте куатым поген ок шукто. Сандене тылзе календарь почеш чеснокым шындаш келшыше кечын эше мландын температуржым да шушаш жаплан сӧрымӧ игечым шотыш налман.
Шоганан пеледышат вожаҥын шуктышаш. Тудым кылмыше але утыждене нӧрышӧ мландыш огыт шынде, уке гын кушкыл начарын вожаҥеш да эсогыл шӱйын кертеш.
Теле вашеш…
Октябрь – участкым теле вашеш шотыш кондымо тылзе. Саскан кушкыл деч кодшо шӱк ден велше лышташым поген налман, тидым поснак сад-пакчаште иктаж чер озаланыме годым ыштыман. Теплицыште кушшо шӱкшудым кӱрман, оратажымат тергыман – телым вочшо лумын нелытшым чытен кертеш мо?
Катлыше Тылзын садерым пӱчкедыман, кушкылым шуэмдыман, шӱкшудым кӱрман да йыраҥым кӱнчыман. Шыжым саскан пушеҥге ден вондер гыч кошкышо, катлыше да черле укшлам гына кораҥдыман, утыждене пӱчкаш гын, кушкыл телым илен лекташыже шуко куатым кучылтеш да шошылан чот туешка.
Пайдале паша:
- кодшо саскам тӱрыснек поген налаш, сайын кошташ да аралаш пышташ;
- йыраҥ гыч черле вондо ден шӱкшудым кораҥдаш;
- яра кийыше участкым кӱнчаш;
- сайын шӱйшӧ тургыж рокым але вес органикым ешараш;
- теплицым, эҥертышым, вочкым, шлангым да вӱдым шавыме системым тергаш;
- шокшым йӧратыше кушкылым телылан леведаш лӱсым, агроволокном да моло материалым ямдылаш;
- южо пушеҥге тӱҥым ошемдаш.
Шӱйшӧ саска ден черле кушкылым мландымбалне кодыман огыл, нуно тӱрлӧ чер шарлыме да вредитель илыме верыш савырнен кертыт. Таза органикым компост ораш опташ лиеш, а инфекций дене авалталтшым участке гыч йӧршын кораҥдыман але йӱлалтыман.
Калык пале-влак:
Леве октябрь – йӱштӧ телылан.
Октябрьыште кӱдырчӧ кӱдырта гын, теле кӱчык, лывырге да шагал луман лиеш.
Лышташ велме пагыт писын эрта – вашке кылмыкта. Лышташ пушеҥгыште кужун кеча – кӱчык да лывырге телылан.
Калык пале почеш, теле икымше лум вочмо деч вара нылле кече гыч толеш. Но чӱчкыдынжӧ тыге лиеш: ночко мландыш вочшо лум телылан кодеш, кукшо мландыш вочшо – шула.
Кайык ӱлыч чоҥешта – теле ондак толеш да йӱштӧ лиеш.
Чодыраште саска, пӱкш да тумлеге шуко – йӱштӧ да луман телылан.
Кушкыл угыч пеледеш – шуйналтше леве шыжылан.
Кече йошкарген шинчеш – мардежан игечылан але йӱштӧ толшашлан.
Эрдене тӱтыран гын, кечывалым ояр лиеш.
Тылзе тӱҥалтыште мардеж эрвел гыч пуа – кукшо игечылан, касвел гыч – йӱрлан, йӱдвел гыч – йӱштылан.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Авторын фотожо.