ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Самырык-влаклан – корно

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

Марий Эл гыч выпускник-влак Москваште, Студент-влакын Россий кӱкшытан выпускнойыштышт, лийыныт.

Тиде Марий кугыжаныш университетын выпускницыже-шамыч Мария Досманова, Мария Панкова да Юл кундем кугыжаныш технологий университетым пытарыше Дарья Кузовкова.

Элнан тӱрлӧ кундемлаж гыч 500 эн чолга ӱдыр-рвезе-влакым иквереш чумырышо мероприятий «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын «Твой Ход» студент проектше почеш эртаралтын да молодёжь сообществым вияҥдаш пайдале площадкыш савырнен. «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын задачыже – самырык вийлан шкем почаш да умбакыже вияҥаш йӧным ышташ», – палемден президент платформын генеральный директоржо Андрей Бетин.

Республикна тушто лийше выпускник-влак моло участник-шамыч дене пырля выпускнойын образовательный программышкыже ушненыт. Форсайт-сессийыште нуно образований, молодёжь политике, усталык, медиа дене кылдалтше тренд-влакым лончыленыт, каҥашеныт, шонымашыштым ойленыт.

Кокымшо кечын участник-влакым элнан ик эн ончыл организацийже-влак дене палдареныт. Ӱдыр-рвезе-шамыч VK-н, Сбер-ын офислаштыже, Россий кӱртньыгорнын паровоз депоштыжо да тоштер комплексыштыже лийыныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

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