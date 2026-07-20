Самырык-влаклан – корно

Марий Эл гыч выпускник-влак Москваште, Студент-влакын Россий кӱкшытан выпускнойыштышт, лийыныт.
Тиде Марий кугыжаныш университетын выпускницыже-шамыч Мария Досманова, Мария Панкова да Юл кундем кугыжаныш технологий университетым пытарыше Дарья Кузовкова.
Элнан тӱрлӧ кундемлаж гыч 500 эн чолга ӱдыр-рвезе-влакым иквереш чумырышо мероприятий «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын «Твой Ход» студент проектше почеш эртаралтын да молодёжь сообществым вияҥдаш пайдале площадкыш савырнен. «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын задачыже – самырык вийлан шкем почаш да умбакыже вияҥаш йӧным ышташ», – палемден президент платформын генеральный директоржо Андрей Бетин.
Республикна тушто лийше выпускник-влак моло участник-шамыч дене пырля выпускнойын образовательный программышкыже ушненыт. Форсайт-сессийыште нуно образований, молодёжь политике, усталык, медиа дене кылдалтше тренд-влакым лончыленыт, каҥашеныт, шонымашыштым ойленыт.
Кокымшо кечын участник-влакым элнан ик эн ончыл организацийже-влак дене палдареныт. Ӱдыр-рвезе-шамыч VK-н, Сбер-ын офислаштыже, Россий кӱртньыгорнын паровоз депоштыжо да тоштер комплексыштыже лийыныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.