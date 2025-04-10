Самырык-влак, ушныза!

Элнан кумдыкшым социальный да экономике могырым вияҥдаш образований сферыште авторский молодёжь проектлан Россий кӱкшытан конкурс тений 22-шо эртаралтеш.
Тушко ушнаш йодмашым 2025 ий 11 май марте пуаш лиеш.
2019 ий гыч тиде конкурс – «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформын проектше-влак кокла гыч иктыже. Тудо самырык тукымым элнам социальный да экономике вияҥме дене кылдалтше йодышым решатлымашке чолган ушнаш йӧным ышта.
Конкурс нерген кумданрак тудын официальный сайтыштыже (http://moyastrana.ru ) пален налаш лиеш.
Г.Кожевникова