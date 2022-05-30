ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Самырык туныктышо-влаклан

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 5 гана онченыт

Марий Элыште кыдалаш профессионал образований системыште пашам ыштыше самырык педагог-влаклан республик кӱкшытан «Ужар фиеста» XVI фестиваль лийын.

Тений тудо техникум ден колледжла гыч 12 командым иктеш чумырен. Участник-влак мероприятийын икымше ужашыштыже творческий площадкылаште шкеныштым ончыктеныт, командыштлан презентацийым ыштеныт, «Геокешиҥгыште» таҥасеныт, «Школ директор лиям гын, эн ончычак мом ыштем ыле?» йодышлан вашештеныт.

Кечывал деч вара «Пионер сбор» лийын, а вара мӧҥгысӧ заданийым ончыктеныт.

Мучашлан сеҥыше-влакым палемденыт. 1-ше верым ты гана В.Савельев (Олимпийский резерв училище) сеҥен налын.

Г.Кожевникова

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