Самырык туныктышо-влаклан

Марий Элыште кыдалаш профессионал образований системыште пашам ыштыше самырык педагог-влаклан республик кӱкшытан «Ужар фиеста» XVI фестиваль лийын.
Тений тудо техникум ден колледжла гыч 12 командым иктеш чумырен. Участник-влак мероприятийын икымше ужашыштыже творческий площадкылаште шкеныштым ончыктеныт, командыштлан презентацийым ыштеныт, «Геокешиҥгыште» таҥасеныт, «Школ директор лиям гын, эн ончычак мом ыштем ыле?» йодышлан вашештеныт.
Кечывал деч вара «Пионер сбор» лийын, а вара мӧҥгысӧ заданийым ончыктеныт.
Мучашлан сеҥыше-влакым палемденыт. 1-ше верым ты гана В.Савельев (Олимпийский резерв училище) сеҥен налын.
Г.Кожевникова