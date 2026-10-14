ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Самырык туныктышо-влак погыненыт

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Марий Элыште Самырык туныктышо-влакын слётышт лийын.

 «Лесная сказка» эмлалтме да тазалыкым пеҥгыдемыме комплексыште эртыше вашлиймаш республикысе школлаште тений 1 сентябрь гыч туныкташ тӱҥалше 100 педагогым иквереш чумырен. Нунылан образований сферыште тачысе йодмаш-влак нерген каласкаленыт, опытан туныктышо-шамыч мастер-классым ончыктеныт, проект сессийыште моштымашым тергаш йӧным ыштеныт.

Слётым Марий Эл Образований да науко министерстве ден Марий образований институт эртареныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.  

 

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