УВЕР ЙОГЫН

Саламлена да кугешнена!

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

 

Кодшо кечылаште Россий Федерацийын Общественный палатыштыже «Сможем вместе победить» Всероссийский премийым кучыктеныт.

Тиде премий дене волонтёр, мер пашам чолган шуктышо-влак 10 ий палемдалтыт.

Мо куандара: тенийысе лауреат-влак коклаште Марий Эл гычат еҥ уло. Тиде – кумдан палыме да йӧратыме мурызына Михаил Веселов. Тудо мурылаж дене республикыште да вес кундемлаште илыше-влакым веле огыл куандара, тыгак СВО-што улшо-шамычланат ик гана веле огыл концертым ончыктен. Адакшым специальный военный операцийыште улшо-влаклан Миша СВО тӱҥалме икымше кечыла гычак моло семынат полша.

Тиде премийым Михаил Веселовлан Марий Элын Россий Президент пеленысе Постоянный представительже Ольга Бадма-Халгаева кучыктен.

Саламлена да кугешнена!

Любовь Камалетдинова

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