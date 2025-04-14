Кодшо кечылаште Россий Федерацийын Общественный палатыштыже «Сможем вместе победить» Всероссийский премийым кучыктеныт.
Тиде премий дене волонтёр, мер пашам чолган шуктышо-влак 10 ий палемдалтыт.
Мо куандара: тенийысе лауреат-влак коклаште Марий Эл гычат еҥ уло. Тиде – кумдан палыме да йӧратыме мурызына Михаил Веселов. Тудо мурылаж дене республикыште да вес кундемлаште илыше-влакым веле огыл куандара, тыгак СВО-што улшо-шамычланат ик гана веле огыл концертым ончыктен. Адакшым специальный военный операцийыште улшо-влаклан Миша СВО тӱҥалме икымше кечыла гычак моло семынат полша.
Тиде премийым Михаил Веселовлан Марий Элын Россий Президент пеленысе Постоянный представительже Ольга Бадма-Халгаева кучыктен.
Саламлена да кугешнена!
Любовь Камалетдинова