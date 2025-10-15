ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сайын да жапыштыже

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

 

Тений районысо Шой Шӱдымарий школым капитально олмыктеныт.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев тунемме идалык вашеш ыштен шуктымо ты пашалан сай акым пуэн.

198 веран тиде школ 1999 ийыште почылтын, сандене тудым уэмдаш кӱлын. Капитально олмыктымо пашалан 57,8 миллион теҥгем ойырымо. Тиде оксам тунемме верыште окнам, омсам вашталташ, кӱварыш керамогранит плиткым опташ да линолеумым шараш, пырдыжым тӧремден чиялташ, леведышым ачалаш, тыгак шокшым да вӱдым, вентиляций, канализаций системылам шотыш кондаш да кӱлешан моло пашам шукташ кучылтмо. Тидын деч посна школлан чумыр налмаште 8,6 миллион теҥгелан кызытсе жаплан келшыше оборудованийым (интерактивный доскам, компьютерым, ече комплектым да молымат), мебельым налме.

«Элнан президентше Владимир Владимирович Путинын школ-влакым капитально олмыктымо программым илышыш пуртымо дене кылдалтше  задачыже республикыштына кӱлеш кӱкшытыштӧ шукталтеш. Чыла объектым сайын да жапыштыже уэмдыме», – каласен Юрий Зайцев.

 

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Денис Речкинын фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кече шыргыжеш – йӱштылаш «ӱжеш»

  Шокшо игече шогымо дене еҥ-влак эҥер ден ерлашке йӱштылаш пураш вашкат. Теве мемнан верланыме Печать пӧртын 7-ше пачашыж лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Тергыше да вискалыше

Верысе производство Тергыше да вискалыше Промышленностьысо тӱрлӧ отрасльын йодмашыжлан республикыште аналитике газ хроматографым, лабораторийлык реактор установкым, тергыше да вискалыше лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элысе мармелад Юл кундем федерал округ кӱкшытыштыжӧ лауреат семын палемдалтын

Марий Элын Республикысе шымлыме-консалтинг рӱдержын сувенирже-влак дене «Турист сувенир» всероссийский фестиваль-конкурсын Юл кундем федерал округ кӱкшытыштыжӧ лауреат семын палемдалтын. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий