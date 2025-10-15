Тений районысо Шой Шӱдымарий школым капитально олмыктеныт.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев тунемме идалык вашеш ыштен шуктымо ты пашалан сай акым пуэн.
198 веран тиде школ 1999 ийыште почылтын, сандене тудым уэмдаш кӱлын. Капитально олмыктымо пашалан 57,8 миллион теҥгем ойырымо. Тиде оксам тунемме верыште окнам, омсам вашталташ, кӱварыш керамогранит плиткым опташ да линолеумым шараш, пырдыжым тӧремден чиялташ, леведышым ачалаш, тыгак шокшым да вӱдым, вентиляций, канализаций системылам шотыш кондаш да кӱлешан моло пашам шукташ кучылтмо. Тидын деч посна школлан чумыр налмаште 8,6 миллион теҥгелан кызытсе жаплан келшыше оборудованийым (интерактивный доскам, компьютерым, ече комплектым да молымат), мебельым налме.
«Элнан президентше Владимир Владимирович Путинын школ-влакым капитально олмыктымо программым илышыш пуртымо дене кылдалтше задачыже республикыштына кӱлеш кӱкшытыштӧ шукталтеш. Чыла объектым сайын да жапыштыже уэмдыме», – каласен Юрий Зайцев.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Денис Речкинын фотожо