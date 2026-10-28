Сай вашкыл – сай лектышан

Марий Элым вуйлатыше ден Ульяновск областьын губернаторжо регион-влак кокласе социальный да экономике вашкыл нерген каҥашеныт.
Паша вашлиймаште Юрий Зайцев ден Алексей Русских промышленный коопераций ден тӱвыра-гуманитарный кылым пеҥгыдемдыме шотышто мутланеныт. Губернатор 2027 ийыште Марий Элын предприятийже-влакын еҥыштым Ульяновск областьыш ӱжын.
Республикнам вуйлатыше палемден: Марий Эл ден Ульяновск область коклаште ваш тӱкнымӧ вер шуко. «Мемнан пайдале вашкыл ойпидышна кызытат уло. Мутлан, Димитровград оласе Медицине радиологий да онкологий дене федеральный научно-клинический рӱдер дене. Мемнан республиклан тиде, мӧҥгӧ деч мӱндыркӧ кайыде, кӱкшӧ технологиян медицине полышым налаш йӧн. Вашкылым умбакыже шуена», – палемден Юрий Зайцев.
Российын Федеральный медико-биологический агентствыжын структурышкыжо пурышо тиде кугу тӧнежыш 2025 ийыште Марий Эл гыч 15 еҥым эмлалташ колтымо, 2026 ийыште – 22-ым, тышеч 17-ше эмлалтын. Позитронно-эмиссионный томографийым эрташ 2025 ийыште 58 еҥлан направленийым пуымо, тений – 36-лан.
Республикнам вуйлатыше тыгак Димитровградыште «Образований» нацпроект почеш почмо МИФИ Национальный шымлыше ядерный университет пеленысе Ядерный технологий лицейыште лийын. Тушто 1200 утла еҥ тунемеш. Лицейыште химий да биологий дене шымлыме-тунемме рӱдер-влак пашам ыштат, биологий кабинетыште анатомийым тунемаш «Пирогов» комплекс уло. 2024 ийыште лицей «Школ-влак – Сириусын партнёржо-влак» проектыш пурталтын.
Марий Эл ден Ульяновск область икмыняр проектым пырля илышыш пуртат. Образований сферыште кок регион-влак коклаште просвещений министерстве-влак дене ойпидыш уло, тыгак талантан йоча-шамычым вияҥдыме «Волгенче» ден «Алые паруса» рӱдер-шамыч коклаште вашкыл пеҥгыде.
Социальный политике сферыште регион-влак стационар обслуживатлымаш, опеке да попечительстве, илалшым але черлым кужу жап ончымо системе дене кылдалтше паша опыт дене икте-весым палдарен шогат. 2023 ийыште Марий Элын Паша министерствыжын еҥже-влак Ульяновск областьысе тӧнежлашке миен коштыныт, а 2025 ий июньышто Ульяновск гыч психолог-влак мемнан республикыште приёмный еш-влакын регионысо форумыштышт тренингым эртареныт.
Тӱвыра алан шотышто ойлаш гын, мемнан артист-влак Ульяновск областьыш гастроль дене каят: мутлан, тусо «Симбирские узоры» ансамбль Йошкар-Олаште лийын, а мемнан «Эрвел марий» ансамбль – Ульяновскышто. Тений декабрьыште Ульяновск драматический театрын сценыштыже мемнан-влак «Екатерина Великая» оперым ончыктат. Ончер-влак шотыштат тыгай вашкыл илышыш пурталтеш.
Экономике сферыште торгово-технический вашкыл шотышто ойпидыш уло. Тудын дене келшышын, Марий Эл гыч Ульяновск областьыш «УАЗ» автомобиль заводлан искусственный коваштым, тыгак упаковкым, поролоным, кукшо (порошок) чиям колтат. Туризм отрасльыштат паша пырля ышталтеш, тышке «Великий Волжский путь» проектымат пуртыман.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Ульяновск областьын губернаторжын да правительствыжын пресс-службышт, Российысе Федеральный медико-биологический агентствын Медицине радиологий да онкологий дене федеральный научно-клинический рӱдерже гыч налме.
ФОТО: Сервер, Кож, УЛЬЯНОВСК ФОТО, 2,3,4,5,6.