Сай шонымашын ончыкылыкшо эре уло

Уэмдыме «Радужный» йоча рӱдерыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев дене вашлиймаш лийын.
Каныше да тазалыкым пеҥгыдемдыше ӱдыр-рвезе-шамыч – Икымше-влакын толкыныштын активистше-влак – наставникышт дене пырля регионым вуйлатышым сай тӱҥалтышышт дене палдареныт. Нунын кокла гыч иктыже – «Российын вийже – калыкын икоян улмаштыже!». Тудын кышкарыштыже иммерсивный ончерым, У Торъял округышто «Зарница 2.0» модмашым, Кужэҥер районышто кеҥежымсе марафоным эртараш палемдыме. Эше ик тӱҥалтышышт Курыкмарий районышто сарыште вуйым пыштыше-влаклан обелискым шефствыш налме дене кылдалтын. Нине проект-влакым Россий кӱкшытан конкурсышто сайлан шотлен ойырымо да нуным илышыш пурташ оксам ойыраш палемдыме.
Юрий Зайцев Икымше-влакын толкыныштын активистше-шамычын темлымашыштым кӱкшын аклен. «Кажне тӱҥалтышда – тыглай шонымаш веле огыл, а ямде проект. Нуным вигак илышыш пурташ лиеш. Кызытсе илышлан да эллан, республиклан келшыше, чын направленийлам ойырымылан тау. Посна палемдынем: кугезе-влакын подвигыштым шарнымаш таче кечылан моткоч кӱлеш. Эртышым палыше да пагалышын ончыкылыкшо уло. Лач тидын дене мемнан элна виян. Шонымашыш шуаш тыланем, ме полшаш ямде улына», – каласен тудо.
Регионым вуйлатыше «Зарница 2.0» проектын авторыштлан географийым кумдаҥдаш да вес регионла, муниципалитетла гыч команде-влакым ушаш темлен. Тыгак тудо вашлиймаш годым республикын кӱкшӧ результатшым ушештарен: Икымше-влакын первичныйлан шотлаште 28 пӧлкаже всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын, тыге Марий Эл 10 ончыл регион-влак радамыш пурталтын.
Марий Элым вуйлатыше администраций да толкынын верысе пӧлкаже-влакым вуйлатыше-влаклан тений 1 октябрь марте «Икымше-влакын толкынышт» рӱдер-шамычын пашаштым вияҥдыше мероприятий планым пеҥгыдемдаш кӱштен.
«Радужный» рӱдерыште лиймыж годым республикым вуйлатыше каныме верын инфраструктурышкыжо пурышо уэмдыме объектлам – кочмывер ден медпунктым – ончен. Олмыктымо пашалан федеральный да республикын бюджетлаж гыч 45 миллион утла теҥге ойыралтын. 2025 ийыште Российын 20 эн сай организацийышкыже пурталтше лагерьыште уэмдыме паша системе почеш ышталтеш: ӱмаште тыште кок илыме корпусым чоҥымо, инженер сетьым уэмдыме.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.