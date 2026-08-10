КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Сай шонымашын ончыкылыкшо эре уло

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

 

Уэмдыме «Радужный» йоча рӱдерыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев дене вашлиймаш лийын.

Каныше да тазалыкым пеҥгыдемдыше ӱдыр-рвезе-шамыч – Икымше-влакын толкыныштын активистше-влак – наставникышт дене пырля регионым вуйлатышым сай тӱҥалтышышт дене палдареныт. Нунын кокла гыч иктыже – «Российын вийже – калыкын икоян улмаштыже!». Тудын кышкарыштыже иммерсивный ончерым, У Торъял округышто «Зарница 2.0» модмашым, Кужэҥер районышто кеҥежымсе марафоным эртараш палемдыме. Эше ик тӱҥалтышышт Курыкмарий районышто сарыште вуйым пыштыше-влаклан обелискым шефствыш налме дене кылдалтын. Нине проект-влакым Россий кӱкшытан конкурсышто сайлан шотлен ойырымо да нуным илышыш пурташ оксам ойыраш палемдыме.

Юрий Зайцев Икымше-влакын толкыныштын активистше-шамычын темлымашыштым кӱкшын аклен. «Кажне тӱҥалтышда – тыглай шонымаш веле огыл, а ямде проект. Нуным вигак илышыш пурташ лиеш. Кызытсе илышлан да эллан, республиклан келшыше, чын направленийлам ойырымылан тау. Посна палемдынем: кугезе-влакын подвигыштым шарнымаш таче кечылан моткоч кӱлеш. Эртышым палыше да пагалышын ончыкылыкшо уло. Лач тидын дене мемнан элна виян. Шонымашыш шуаш тыланем, ме полшаш ямде улына», – каласен тудо.

Регионым вуйлатыше «Зарница 2.0» проектын авторыштлан географийым кумдаҥдаш да вес регионла, муниципалитетла гыч команде-влакым ушаш темлен. Тыгак тудо вашлиймаш годым республикын кӱкшӧ результатшым ушештарен: Икымше-влакын первичныйлан шотлаште 28 пӧлкаже всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын, тыге Марий Эл 10 ончыл регион-влак радамыш пурталтын.

Марий Элым вуйлатыше администраций да толкынын верысе пӧлкаже-влакым вуйлатыше-влаклан тений 1 октябрь марте «Икымше-влакын толкынышт» рӱдер-шамычын пашаштым вияҥдыше мероприятий планым пеҥгыдемдаш кӱштен.

«Радужный» рӱдерыште лиймыж годым республикым вуйлатыше каныме верын инфраструктурышкыжо пурышо уэмдыме объектлам – кочмывер ден медпунктым – ончен. Олмыктымо пашалан федеральный да республикын бюджетлаж гыч 45 миллион утла теҥге ойыралтын. 2025 ийыште Российын 20 эн сай организацийышкыже пурталтше лагерьыште уэмдыме паша системе почеш ышталтеш: ӱмаште тыште кок илыме корпусым чоҥымо, инженер сетьым уэмдыме.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Ай, чот кертыт, морко-влак!

26-28  январьыште Москошто Калык куштымаш дене Российын чемпионатше эртен. Тушко Российын 20 утла регионжо гыч куштышо коллектив-влак ушненыт. Юл лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

У шонымаш уло – ушно!

Пластик ате гыч 3D принтерлан воштыр, оласе кумдыкым эрыкташ механический да южышто кечыше электролиний воштырыш кылмен шичше ийым кораҥдаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Атаманланда тӱрыснек ӱшанем

Тений элна Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий теммым палемда. Россий калыклан чумыр илыш корныштыжо шуко неле-йӧсым ужашыже да лудаш…

Добавить комментарий