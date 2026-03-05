Сай шинчымашым ончыктат

Марий Элыште 2025 ийысе выпускник-влак ЕГЭ-н куд предметше (руш йылме, профилян математике, физике, химий, биологий да историй) дене Российысе кокла показательым эртеныт.
Кугыжаныш иктешлыше аттестацийын (ГИА) лектышыже дене регионысо правительствын заседанийыштыже Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевлан республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая каласкален.
Ӱмаште ГИА-м 9-ше да 11-ше класслаште 11 тӱжем наре ӱдыр-рвезе эртен, тиде ончылийысе деч 7 процентлан шукырак. Нунын кокла гыч 38 процентше экзаменлан математике ден естественно-научный циклыш пурышо предметлам ойырен. Тыгодымак информатике, обществознаний да биологий дене экзаменын эн изи «лондемжым» вончен кертдыме тунемше-влак шукемыныт. Чылаже республикыште кыдалаш общий образованийым налме нерген аттестатым 6 выпускник гына налын огыл. Чыла тидым шотыш налын, Марий Эл правительстве «Образований нерген» регионысо законыш вашталтышым пурташ темлен: 2026 ий гыч 9-ше класс деч вара ГИА-м эртен кертдыме выпускник республикысе колледж ден техникумлаште пашазе профессийлан яра тунемын кертеш.
2025 ийыште 485 выпускник школым отличиян аттестат але тунеммаште сеҥымашыш шумылан медаль дене тунем пытарен. Регионын тунемме вер-влакын пашаштым Рособрнадзор кӱкшын аклен: Марий Эл 5 школжо Российысе эн сай образовательный организаций-влак радамыш пурталтын. Марий Элым вуйлатыше республикын Образований да науко министерствыжлан 2027-2029 ийлан бюджетым чумырымо годым ГИА-м эртарыме пунктлам ончыл технологийым пуртымо дене кылдалтше роскотым шотыш налаш кӱштен, тыгак лӱдыкшдымылык шотышто кугу тӱткышым ойыраш кӱлмым палемден.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме