Марий Эл Республикын Мер палатыжын председательже Мер эскерымаш рӱдерын кугу кӱкшытыштӧ пашам ыштымыжым палемден.
Мер палатын председательже Герман Дементьев йӱклымаш тӱҥалме дене площадкын пашажым почын. Тудо сайлыме участке-влак гыч видеотрансляций-влакын мониторингыштым эскерен.
Герман Александрович рӱдерын эскерышыже-влакын сай пашаштым палемден. Тудын мутшо почеш, рӱдерыште улшо системе участкылаште лекше ситуацийым писын палемдаш да тудлан писын вашешташ полша.
Рӱдер сутка мучко мониторингым эртара. Тышке йӱклымашке ушымо чыла пӧлемла гыч видеотрансляцийым ончаш лиеш.