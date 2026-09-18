УВЕР ЙОГЫН

Сай пашаштым палемден

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Марий Эл Республикын Мер палатыжын председательже Мер эскерымаш рӱдерын кугу кӱкшытыштӧ пашам ыштымыжым палемден.

 

Мер палатын председательже Герман Дементьев йӱклымаш тӱҥалме дене площадкын пашажым почын. Тудо сайлыме участке-влак гыч видеотрансляций-влакын мониторингыштым эскерен.

Герман Александрович рӱдерын эскерышыже-влакын сай пашаштым палемден. Тудын мутшо почеш, рӱдерыште улшо системе участкылаште лекше  ситуацийым писын палемдаш да тудлан писын вашешташ полша.

Рӱдер сутка мучко мониторингым эртара. Тышке йӱклымашке ушымо чыла пӧлемла гыч видеотрансляцийым ончаш лиеш.

Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК УВЕР ЙОГЫН

Вияҥаш тӱҥалме йыжыҥыштак рашемда

«Здравоохранений» национальный проектын «Онкологический чер дене кучедалмаш» национальный проектшым илышыш пуртымо кышкарыште Республиканский клинический больницын эндоскопический отделенийышкыже кок видеогастроскоп лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кумыт гыч — иктым

Марий Элыште Россий Пенсий фондын верласе органже-влакым иктыш ушымо паша мучашлалтын. 2 декабрь гыч Морко ден Звенигово районласе виктем-влакым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Тӱрлаш изинек шӱмаҥынам»

«Тӱрлаш изинек шӱмаҥынам» Советский район Ӱшнур селаште поро кумылан  Виногоровмыт еш дене палыме лийна. Суртоза Ефим Михайловичым шукын палат, лудаш…

Добавить комментарий