Чоҥымо

Сай лектышым ончыктен

Марий Элыште кодшо ийын 481 тӱжем утла квадратный метр илыме верым чоҥымо.

Республик вуйлатыше Юрий Зайцев РФ правительствын вице-премьерже Марат Хуснуллинын эртарыме регионал вияҥмаш комиссийын заседанийышкыже ушнен. Тушто илыме верым чоҥымо, коммунал ден корно инфраструктурым уэмдыме нацпроектлам, федерал ден регионал программылам кодшо ийын илышыш пуртен толмым иктешлыме.

РФ правительстве председательын алмаштышыже чоҥымо отрасльыште шумо лектышлан тауштен ойлен да палемден: «Ме Российын президентше Владимир Владимирович Путинлан увертаренна: 2025 ийыште вер гыч верыш кусараш лийдыме погым пашаш колтымаш Российын у историйыштыже эн лектышан лийын – 150 миллион наре квадратный метрым сдатлыме».

Марий Эл Республик чоҥымо шотышто тӱрыс налмаште сай лектышым ончыктен. 2025 ийыште 481,9 тӱжем квадратный метрым илаш шуктымо (а план почеш 478 тӱжем кв.м лийшаш ыле), тушечын 274,9 тӱжем квадратный метрже – шке кӱшеш чоҥыктымо.

«Илыме вер» федерал проект

Регионышто шӱкшӧ илыме вер гыч граждан-влакым кусарыме паша чолган ышталтеш. Кодшо ийын «Илыме вер» федерал проект почеш 1,8 тӱжем квадратный метр кумдык гыч 126 еҥлан тыгай йӧн пуалтын, тидыже планыште палемдыме деч кок пачаш шукырак. Финансироватлыме чумыр кугыт 194,8 миллион теҥгеш шуын. 2026 ийлан «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш 401 еҥым 6,05 тӱжем квадратный метр кумдык гыч кусараш палемдыме. Тидлан 515 миллион теҥге колталтшаш.

«Коммунал инфраструктурым уэмдымаш» федерал проект

2025 ийыште республикыштына ты проект почеш коммунал объектлам пужен ыштыме (чоҥымо) да капитально олмыктымо 7 мероприятийым шуктымо. Морко район Кожлаер ялыште да Козьмодемьянскыште вӱдым ситарыме сетьым, Килемарыште да Йошкар-Олаште канализаций сетьым капитально олмыктымо. 2026 ийыште Волжскышто, Советский ден Звенигово районлаште вӱдым ситарыме объектлаште паша умбакыже шуйна. Тылеч посна Юрино ден Шернур районлаште, Йошкар-Ола ден Козьмодемьянскыште инженер инфраструктурым олмыктымо шотышто у проект-влак илышыш пурталташ тӱҥалыт.

«Оласе йырвелым йӧнлын тӱзатымаш» федерал проект

Республикыште 54 кумдыкым тӱзатыме. Теният тынарак лийшаш.

2025 ийыште Марий Элыште Йӧнан оласе йырвелым ышташ эн сай проектлан IX Россий конкурсышто сеҥыше 3 проект – Звениговышто Тазалык аллей, «Ре-парк: у Экотӱвыра рӱдер» да «Тошто Козьмодемьянскын уремже-влак» – илышыш пурталтын. 2026 ийыште «Волжск оласе Йӱдвел районышто Либкнехт ден Прохоров уремла коклаште йолын коштмо шуко шӧрынан бульварым ыштымаш» проект шукталтшаш.

«Регионал да верысе корно сеть» федерал проект

Регионал да верысе кӱлешлыкан 134 километр кужыт шуйнышо 33 автокорно объектым пашаш колтымо. Тыгак Оршанке – Какшанмучаш автокорнышто Ексейка да Йошкар-Ола – Уржум автокорнышто Немда эҥер гоч кӱварлам пужен ыштыме. 2026 ийыште ты проект почеш эше 54 объектым нормативлан йӧршыш шукташ палемдыме.

2025 ийысе итог почеш тӱрыс налмаште республикна нацпроектлам илышыш пуртымо шот дене Россий регион-влак коклаште «ужар» зоныш пурен.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште: регионал вияҥмаш комиссийын заседанийже годым.

Денис Речкинын фотожо.