Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ЛДПР-ын Рӱдӧ аппаратшын вуйлатышыжын икымше алмаштышыже Мария Воропаева дене паша вашлиймашым эртарен.
Вашлиймаште шушаш сайлымаш кампанийлан ямдылалтме йодыш-влакым каҥашеныт.
Юрий Зайцев палемден:
– Марий Элыште чыла партий-влак дене сай вашкыл ышталтын. Мемнан республикыште ЛДПР ден тӱрлӧ кӱкшытан 18 депутат ден 17 отделений уло. Регион вуйлатыше семын мый нунын тачысе кечылан келшыше темлымашыштым сайлан шотлем да альтернативный ончалтыш эре кӱлеш манын умылем.
Мария Воропаева Юрий Зайцевлан партий деке сай кыл улмылан тауштен.
Марий Эл вуйлатышвын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.