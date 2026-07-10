УВЕР ЙОГЫН

Сай кыл улмылан тауштен

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

 

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ЛДПР-ын Рӱдӧ аппаратшын вуйлатышыжын икымше алмаштышыже Мария Воропаева дене паша вашлиймашым эртарен.

Вашлиймаште шушаш сайлымаш кампанийлан ямдылалтме йодыш-влакым каҥашеныт.

Юрий Зайцев палемден:

– Марий Элыште чыла партий-влак дене сай вашкыл ышталтын. Мемнан республикыште ЛДПР ден тӱрлӧ кӱкшытан 18 депутат ден 17 отделений уло. Регион вуйлатыше семын мый нунын тачысе кечылан келшыше темлымашыштым сайлан шотлем да альтернативный ончалтыш эре кӱлеш манын умылем.

Мария Воропаева Юрий Зайцевлан партий деке сай кыл улмылан тауштен.

 

Марий Эл вуйлатышвын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Полыш изи огыл

  Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ПФО-што Россий президентын полномочный представительже пеленысе Советын заседанийжын пашашкыже ушнен. Тушто СВО участник-влаклан лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште экологын кечыжым палемденыт

Йырым-йырысе средам аралыме тӱнямбал кечын Юл кундем кугыжаныш технолгический университетыште кокымшо ий почела Российыште экологын кечыжлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Пайремет дене, Красногорский!

17 августышто Звенигово районысо Красногорский посёлкын кечыжым кумдан палемдат. Мероприятий 9 шагат эрденак Пазар площадьыште йоча модыш аттракцион дене лудаш…

Добавить комментарий