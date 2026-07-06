5 июльышто Изи Какшан сер гыч спиннинг дене колым кучымо Йошкар-Оласе чемпионат лийын.
Таҥасымашыш элнан тӱрлӧ регионжо гыч еҥ-влак ушненыт. Турнир жап шот дене кум ужашлан шелалтын да тӱрысшӧ кум шагат шуйнен. Участник-шамыч личный зачетышто сеҥышаш верч, тыгак спортвный разрядым налшашлан нормативым шукташ тыршеныт.
Мероприятий «Единый Россий» партийын Калык программыжым илышыш пуртымо дене келшышын эртаралтын.
Чемпионатыште таҥасыште 7 команде-влак коклаште икымше верыш Йошкар-Ола гыч «Квивертипы», кокымшыш Чувашийын рӱдолаже Чебоксар гыч «Дунаев 21 регион», кумшыш Йошкар-Ола гыч «Юниоры» лектыныт.
Личный зачётышто икымше верым Никита Ершов (Йошкар-Ола), кокымшым Михаил Егошин (Йошкар-Ола), кумшым Евгений Пушкин (Чебоксар) сеҥен налыныт. Нунылан кубокым, медальым, Чап грамотым да шергакан пӧлекым кучыктеныт.
Любовь Камалетдинова
Фотом «Марий Эл Республикын Колым кучымаш спорт федераций» регионысо спорт мер организацийын соцкыл лаштыкше гыч налме