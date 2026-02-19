Сай деч сайжым ойыреныт

12 февральыште туризм отрасльыште ыштыше-влак Йошкар-Олаште Экскурсоводын кечыжым палемденыт.
Марий кугыжаныш университетын «Точка кипения» рӱдерыштыже погынышо-влакым Марий Элын промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин саламлен да ойыртемалтше-влаклан Тауштымашым кучыктен.
Туштак «Марий Элысе туризмын лидерже-влак-2025» конкурсым иктешленыт.
Сеҥышыш лектыныт:
«Турист-шамычлан ончыктымо эн сай объект» номинацийыште –«Алатойс» ООО;
«Эн сай экскурсоворд» номинацийыште – Лилия Казакова;
«Эн сай турист сувенир» номинацийыште – индивидуальный предприниматель Александр Степанов;
«2025 ийын персоныжо» номинацийыште – Марина Данилова;
«Эн сай турист маршрут» номинацийыште – Ольга Шамова;
«Туризм сферыште эн сай журналист але блогер» – Мария Иванова.
Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.