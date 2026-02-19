Туризм

Сай деч сайжым ойыреныт

Светлана Носова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

12 февральыште туризм отрасльыште ыштыше-влак Йошкар-Олаште Экскурсоводын кечыжым палемденыт.

Марий кугыжаныш университетын «Точка кипения» рӱдерыштыже погынышо-влакым Марий Элын промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин саламлен да ойыртемалтше-влаклан  Тауштымашым кучыктен.

Туштак «Марий Элысе туризмын лидерже-влак-2025» конкурсым иктешленыт.

 Сеҥышыш лектыныт:

«Турист-шамычлан ончыктымо эн  сай объект» номинацийыште –«Алатойс» ООО;

«Эн сай экскурсоворд» номинацийыште  – Лилия Казакова;

«Эн сай турист сувенир» номинацийыште  – индивидуальный предприниматель Александр Степанов;

 «2025 ийын персоныжо» номинацийыште – Марина Данилова;

 «Эн сай турист  маршрут» номинацийыште – Ольга Шамова;

 «Туризм сферыште эн сай журналист але блогер»  – Мария Иванова.

Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.

 

