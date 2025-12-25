У ийлан сӧрастараш манын, икмыняр ий ончыч пӧрт ончыланна канде кожым шынденам. Тудым специалист-влакын темлымышт почеш ончен куштенам, да кызыт пеш мотор лийын шогалын. Кожым сӧрастараш ик маркетплейсыште моткоч сылне гирляндым налынам, но тудым пушеҥге ӱмбак сакаш кидем тачат огеш нӧлталт – кушкылым локтыл кертме деч лӱдам…
Палынем ыле, тидын шотышто арам тургыжланем але чын шонем?
А.НИКОЛАЕВ.
Морко район.
«Ырыше лампычкан да модышан гирлянде илыше пушеҥгын лышташнержым локтылын кертеш, сандене тичмаш вож системан кожым тыгай шотан наста дене сӧрастараш огеш темлалт», – Российыште илыше чумыр калыклан шукерте огыл манын Москва областьысе Чодыра озанлык комитетын председательжым алмаштыше Александр Передерий.
У ий кожыш тыгак кампет, калаче да мӱгинде гай кочкышым сакалтылаш огеш темлалт. Нуно кушкылыш вредитель-влакым сымыстарен конден кертыт.
«Илыше кожым электрический гирлянде дене пӧртыштат сӧрастараш огеш темлалт», – ойлат экологийым шымлыше специалист-влак.
Эксперт-шамычын мутышт почеш, илыше пушеҥгыш сакыме электрогирлянде тул пижын кертме лӱдыкшым кугемда. Адакше тыгай сӧрастарыш деч посна кож тутло пушыжым кужурак жаплан арален кода.
Илыше кожым электрик-влакат электрогирлянде дене сӧрастараш чарат. Тидыжым нуно гирляндын кабельыштыже электромагнитын тӧрштылмыжӧ да тудын пушеҥгылан веле огыл, а илыше чыла организмлан зияным ыштымыж дене умылтарат. Куголян электровоштырым пурын ойырымыжым иктаж гана шекланенда, очыни? Ты шотышто грызун айдеме деч «ушанрак», тудо электромагнитын зиянжым чотрак шижеш. А ме шканна веле огыл, чумыр йырвелланат зияным ыштена.
…Кож, конешне, вигак ок пыте, но орланаш тӱҥалеш: кушкылынат шке илышыже уло, а гирлянде тудын радамжым мыняр-гынат лугыч ышта, палемдат электрик-шамыч.
Икманаш, пӧрт ончылнысо канде кожым электрогирлянде дене сӧрастараш але уке – шке шоналтыза.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Авторын фотожо.