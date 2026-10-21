ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Руш йылме иквереш ушен

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

Марий Эл гыч тунемше-влак ваш келшен илыше кугыжаныш-влакын олимпиадыштышт шинчымашым ончыктат.

Руш йылме да литератур дене «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» уш-акыл таҥасымаш Саранск олаште эрта.

Участник-влаклан эн ончычак «Мира» регионысо рӱдерыште экскурсий лийын, тыгак нуно мастер-класслаште моштымашым ончыктеныт, Кугу Отечественный сарыште вуйым пыштыше-влаклан Мемориал комплекс ончыко пеледышым пыштеныт. Тидын деч вара Мордва кугыжаныш драматический театрыште олимпиадым пайремлын почмаш эртен, тушто сцене гыч руш, белорус да мордва йылмыла дене муро-влак йоҥгалтыныт.

Кокымшо кечын участник-влак руш йылме да литературым палымыштым тергеныт, тыгак произведенийым сылнын лудмаште мастарлыкым ончыктеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

 

Лудаш темлена:
САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Сеҥыше-влак радамыште  – Марий Эл гыч кок команде

Марий Элым вуйлатыше «Лӱдыкшыдымылык школ» XVII всероссийский таҥасымашын сеҥышыже-влак дене вашлийын. Амалжат кугу: Марий Элын кок командыже  Юл кундем лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште ик эн шуко шымлат

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын палдарымыж гыч, республикысе Гигиене да эпидемиологий рӱдерын, СПИД-рӱдерын лабораторийлаштышт коронавируслан тергаш тӱҥалме жап гыч 20 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» «Сеҥымаш автопробегым» эртарен

23 апрельыште Йошкар-Оласе Ленин площадьыште «Сеҥымаш автопробеглан» старт пуалтын. Тудо «Сеҥымаш диктант» тӱнямбал акций кышкарыште эртаралтын. Мероприятийыш автомобилист, меръеҥ, лудаш…

Добавить комментарий