Руш йылме иквереш ушен

Марий Эл гыч тунемше-влак ваш келшен илыше кугыжаныш-влакын олимпиадыштышт шинчымашым ончыктат.
Руш йылме да литератур дене «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» уш-акыл таҥасымаш Саранск олаште эрта.
Участник-влаклан эн ончычак «Мира» регионысо рӱдерыште экскурсий лийын, тыгак нуно мастер-класслаште моштымашым ончыктеныт, Кугу Отечественный сарыште вуйым пыштыше-влаклан Мемориал комплекс ончыко пеледышым пыштеныт. Тидын деч вара Мордва кугыжаныш драматический театрыште олимпиадым пайремлын почмаш эртен, тушто сцене гыч руш, белорус да мордва йылмыла дене муро-влак йоҥгалтыныт.
Кокымшо кечын участник-влак руш йылме да литературым палымыштым тергеныт, тыгак произведенийым сылнын лудмаште мастарлыкым ончыктеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.